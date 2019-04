Znakovi da trebate promijeniti posao

Promjena posla sve je samo ne lagana odluka, ali ostati na poslu koji vas nigdje ne može dovesti, može imati trajni negativni utjecaj na vašu karijeru.

"Od svih rasprava u našoj glavi, odlučivanje da li je vrijeme da odustanete jedna je od najtežih", navela je Suzy Welch, novinarka i stručnjak za karijere.

Ona je za CNBC nabrojala četiri sigurna znaka koji će vas uvjeriti da je vrijeme da potražite novo radno mjesto.

Nedostatak uzbuđenja - ako osjećate da vas baš briga za proizvode ili usluge kompanije, to je jasan znak da je vrijeme za otkaz.

Nema napretka - ako mislite da ne postoji način napredovanja u vašoj trenutnoj firmi, to je jedan od glavnih znakova da je vrijeme da krenete dalje. Možda ste u tvrtki, na primjer, gdje postoji netko iznad vas tko nikada neće napustiti organizaciju. Možda je to šefova kćer ili sin. Možda je to radnik koji je 'superzvijezda'. Nije važno.

Ugrađena reputacija - ako ste počeli raditi kao, recimo, asistent, svi će vas ljudi uvijek gledati kao asistenta. Kad shvatite da je tako, vrijeme je za odlazak.

Želite pokrenuti svoj posao - ako razmišljate ujutro, u podne i navečer o pokretanju vlastitog posla, onda je sigurno vrijeme da napustite tvrtku u kojoj radite. No, prije nego što pokrenete otkazni rok, morate biti sigurni da ste spremni za poduzetništvo. Treba zapamtiti da želja da se bude vlastiti šef neće proći bez odlične poslovne ideje