ZICER nudi lovu!

Startup Factory je prvi hrvatski startup akcelerator i višestruko nagrađivani program ZICER-a - Zagrebačkog inovacijskog centra. Tijekom posljednjih sedam godina kroz ovaj su se program razvijali startupovi u najranijim fazama. Pokretanjem novog programa Global Growth ZICER podršku širi i na one zrelije koji su spremni za prodor na međunarodna tržišta.

Za podršku razvoja poslovanja domaćih tehnoloških startupova ove je godine Grad Zagreb osigurao 150.000,00 eura. Riječ je o bespovratnim sredstvima koja će startupovima omogućiti brži i lakši rast. Mladi timovi, koji posao tek postavljaju na noge, kroz Startup Factory mogu ostvariti 30.000,00 eura podrške. Kroz novi Global Growth program startupovima se olakšava lansiranje na strana tržišta kroz dodjelu novčane podrške od ukupno 120.000,00 eura. Svi timovi koji će biti izabrani u ZICER-ove akceleracijske programe na razvoju poslovanja će raditi s vrhunskim mentorima, a znanja će stjecati kroz intenzivan raspored predavanja i radionica domaćih i međunarodno priznatih stručnjaka.

Kako uspješno pokrenuti startup?

Startup Factory je akceleracijski program namijenjen tehnološki orijentiranim timovima i startupovima (do godine dana starosti) sastavljenim od 2 do 7 člana. On ubrzava razvoj ideje i prototipa, pomaže pri izlasku na tržište te pristupanju prvim kupcima i ulagačima.

Program je intenzivan i natjecateljskog je karaktera. U Startup Factory će biti primljeno do 14 timova od kojih će tri najbolja osvojiti sredstva iz novčanog fonda od 30.000,00 eura (1. mjesto 15.000,00 eura, 2. mjesto 10.000,00 eura i 3. mjesto 5.000,00 eura). Također, pobjednici će dobiti i in-kind potporu u ukupnom iznosu od 10.800,00 eura za korištenje usluga ZICER-a (ured s uključenim troškovima režija, edukacije, pozivnice na meetupove i ostale događaje, mentorstvo itd.) u trajanju od godine dana.

Nakon završetka Startup Factory programa, sudionici će imati izvježban pitch, napisan pitch deck, razvijen poslovni plan i unaprijeđen prototip/MVP.

Kako lansirati startup na globalno tržište?

Global Growth je novi ZICER-ov program akceleracije. Primit će šest startupova do pet godina starosti koji imaju namjeru izlaska na međunarodno tržište. Oni će na početku programa ravnomjerno podijeliti 120.000,00 eura, a dobiti će i mentorsku, edukacijsku i promocijsku podršku.

Do kraja Global Growth programa odabrani startupovi će kreirati strategiju ekspanzije i međunarodne prodaje te poduzeti odvažne korake proboja na novo ciljano tržište. To znači da će odradit sastanke s ključnim ljudima na svojem ciljanom međunarodnom tržištu, dobiti savjete mentora, imati razvijen sales deck, pitchati pred investitorima i priključiti se ZICER hubu.

Oni su uspjeli. Možete i vi!

„Ako imate barem jedan gram poduzetničkog u sebi, zaista biste se trebali prijaviti u ZICER. Novčana nagrada koju možete osvojiti kroz akceleracijske programe je super, ali ako ju i ne osvojite, jer konkurencija je jaka, dobit ćete mnoga znanja, iskustva i kontakte koji će vam pomoći u razvoju biznisa.

Naša očekivanja od Startup Factoryja su bila visoka. Zaista smo išli na pobjedu jer smo znali da imamo dobar proizvod koji ljudima treba i koje su mnogi, već tada, željeli platiti. Ono što nam se posložilo u toku akceleracije je činjenica koliko toga oko PlayTrackera, ali i samog biznis modela moramo popraviti, posložiti i jednostavno - učiniti boljim. Budući da sada bilježimo jako dobre rezultate, rekli bismo da su nam iskustva u ZICER-u i sve konstruktivne kritike mentora koje smo dobili itekako pomogli da imamo jedan od najboljih proizvoda među konkurencijom na globalnom tržištu." - kaže Marijan Mikolić, osnivač startupa PlayTracker koji je prošle godine pobijedio na Startup Factoryju.

„Pozivam sve željne izazova, kontinuiranog usavršavanja i edukacije da se prijave na Startup Factory. To je odličan poligon za testiranje i usavršavanje vaše ideje na tržištu. Program neće biti lagan, ali će vas odlično pripremiti na ono što vas tek čeka u razvoju poduzetničke ideje." - kaže Vanja Poljak koji je zajedno sa svojim bratom Renatom pokrenuo startup Naratour i s njime pobijedio prošle godine na Startup Factoryju.

„Znanstveni rad u mome je fokusu. Prijavom na Startup Factory akcelerator započeo je moj put prema poduzetništvu. Startup Makabi Agritech je pokrenut u veljači 2019. godine, kao rezultat pobjede na Startup Factoryju. Sve to je posljedice dugogodišnjih istraživanja koje provodimo u procesu stvaranja novih formulacija za ishranu i zaštitu biljnih kultura. Iskustvo stečeno u ovom ZICER-ovom akceleracijskom programu za mene i moj tim je vrlo značajno. U ZICER-u smo dobili brojna znanja i spoznaje koje do tada nismo imali, kao što su znanja iz pravnih, financijskih, marketinških i ostalih poslovnih područja. Proširili smo naše vidike te stekli nove kompetencije koje su nam olakšale daljnji rast i razvoj startupa. Također su nam otvorene nove mogućnosti suradnje kroz različite projekte. Svima preporučujem sudjelovanje jer znanja i iskustva koja se u ZICER-u mogu steći su neprocjenjiva." - ističe Marko Vinceković, osnivač startupa Makabi Agritech.

Požurite! Prijave za novu generaciju ZICER-ovih akceleracijskih programa su otvorene do 1. listopada putem web stranice zicer.hr.