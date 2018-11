Žene su najugroženije kod kuće

To se događa u vlastita četiri zida, katkada na obiteljskim slavljima. U Njemačkoj su žene najviše ugrožene tamo gdje bi se trebale osjećati posebno sigurne. Statistički gledano u Njemačkoj je svakih pet minuta jedna žena pretučena, fizički ili psihički maltretirana, seksualno uznemiravana ili silovana. Tendencija je u porastu. Počinitelji su najčešće bračni partneri ili muški članovi obitelji starosti između 30 i 39 godina.

Samo vrh ledenog brijega

Broj žrtava takozvanog partnerskog nasilja je između 2013. i 2017. sa 121.000 porastao na nešto manje od 140.000. Posebno šokantno je to što su prošle godine supruzi ili partneri svakog drugog ili trećeg dana ubijali po jednu ženu. "Problem je svakako veći nego što se to može zaključiti na osnovi brojki", kaže za DW glasnogovornik organizacije za pomoć žrtvama nasilja Bijeli prsten Dominic Schreiner: "Žene općenito puno više ugrožava kućno nasilje nego drugi delikti nasilja kao što su nanošenje tjelesne ozljede ili pljačka."

"Samo 20 posto pogođenih nam se obraća za pomoć", kaže Schreiner. Ministrica pravosuđa i bivša ministrica za obitelj i žene Katarina Barley je za njemačku javnu televiziju ARD izjavila da je razlog tome što je nasilje nad ženama obavijeno velom stida žrtava, a "žene često uvjeravaju i da su same krive za takvo stanje".

Počinitelj iz najbližeg okruženja

Žene se prije svega stide da o svojim problemima razgovaraju s organizacijama za zaštitu ili vlastima - kada počinitelj potječe iz najbližeg okruženja. U ovu nedjelju će biti obilježen Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. UN će 25. studenoga početi i kampanju "16 dana aktivizma protiv rodnog nasilja" - ti dani svake godine traju do 10. prosinca, Dana ljudskih prava. Moto ove godine glasi: "Nikoga ne ostavljamo samog". I zgrada DW-a u Bonnu će biti osvijetljena narančasto.

35 milijuna eura protiv nasilja

Još i prije te akcije njemačka vlada je predstavila nove planove protiv nasilja nad ženama. Najavljen je akcijski program vrijedan 35 milijuna eura, a bit će otvoreno i više savjetovališta, sigurnih ženskih kuća. Predviđena su i pooštravanja zakona. Žene koje dožive nasilje mogu se obratiti organizacijama kao što su Bijeli prsten ili pozvati dežurni telefon Saveznog ureda za obitelj i zadaće civilnog društva. Taj telefon nudi prvu podršku, 24 sata dnevno, anonimno, na 17 jezika. Žene koje pozivaju taj broj potječu iz svih obrazovnih i društvenih slojeva, nacionalnosti i vjera.

"Njemačka možda nije tako moderna"

Stručnjaci su složni u ocjeni da se može učiniti više za zaštitu žena. Posljednjih godina su poboljšane neke odredbe kaznenih zakona. Do prije 20 godina silovanje u braku nije bilo kažnjivo. Sada je to drukčije. Osim toga, veliki razmjeri nasilja nad ženama su izraz i dalje postojeće neravnopravnosti između muškaraca i žena. Dominic Schreiner iz organizacije Bijeli prsten kaže da je u društvu još uvijek uobičajeno da muškarac u kućna četiri zida ima ulogu gospodara. A to povećava opasnost da on svoju moć provede i nasiljem. Je li Njemačka mačistička zemlja? Schreiner kaže: "Možda Njemačka uopće nije tako moderna kada je riječ o tradicionalnim klišejima odnosa između muškaraca i žena."