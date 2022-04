Žena u ICT-u je malo i slabije su plaćene

Prošlog petka, 22. travnja 2022., obilježen je 'Međunarodni dan žena u ICT-u' - dan koji ima za cilj potaknuti više žena da studiraju i rade u području informacijske komunikacijske tehnologije (ICT). U tehnološkom sektoru dominiraju muškarci. Iako žene čine gotovo polovicu radne snage u svijetu, samo 25% poslova povezanih s tehnologijom obavljaju žene. Ovo je tužna statistika i ona koju treba promijeniti.

Zašto je manje žena u tehnologiji?

Dobar dio razloga zbog kojih manje žena radi u tehnologiji potječe od obrazovanja - i na srednjoj i na sveučilišnoj razini. Poznata je činjenica da djevojčice manje od dječaka studiraju STEM predmete znanosti, tehnologije, inženjerstva i matematike. Ali zašto? Na ove se predmete možda tradicionalno gleda kao na više 'muške', a djevojke ih mogu izbjegavati budući da su u njima izrazito muškarci, ili zato što ne uživaju toliko u predmetima u školi, ili jednostavno zato što ima tako malo ženskih uzora u tehnološkoj industriji.

S druge strane, žene su definitivno potrebne u industriji. Što je tehnološka tvrtka raznolikija, to će općenito imati bolje rezultate, njihovi će zaposlenici biti angažiraniji i vjerojatnije je da će zadržati svoje zaposlenike. Sve tvrtke, bez obzira na branšu, imaju koristi od raznovrsnosti - pri čemu svi zaposlenici donose različite vještine, vrijednosti i znanja u tvrtku.

Paylab, servis kojeg je dio i MojaPlaća, promatrao je broj muškaraca i žena na IT pozicijama na tri kontinenta - Aziji, Europi i Africi - i razlike su zapanjujuće. I u Aziji i u Africi samo 19% svih radnika na IT pozicijama su žene. Slična je situacija i u Europi gdje samo 18% svih IT pozicija zauzimaju žene.

Ukoliko se gleda samo pozicija programera, u Aziji su samo 19% programera žene, a u Europi je taj postotak čak i niži sa samo 11% programera žena.

U tablici su prikazane razlike u plaćama programerki i programera u odabranim zemljama. Doista je ohrabrujuće vidjeti da Švedska ima najmanji rodni jaz u plaćama od svih zemalja, s razlikom od samo 2% i to u korist programerki.

Hrvatska i Latvija bile su druge zemlje s najnižim jazom u plaćama (-6%).

25.04.2022. 11:30:00