Završio 29. Animafest

29. Animafest - svjetski festival animiranog filma priveden je kraju dodjelom nagrada, a zagrebačka je publika proteklih dana mogla vidjeti čak 400 naslova čiji su autori iz 45 zemalja.

"Kisela kiša", intrigantna priča o odrastanju poljskog animatora Tomeka Popakula dobila je Animafestov Grand prix i nagradu publike za kratkometražni film. Turbulentan tinejdžerski život protagonistice smješten je u kontekst jarko obojene rave-kulture 90-ih, negdje u istočnoj Europi.

- Volim raditi i gledati tinejdžerske filmove, zato što je riječ o posebnom razdoblju u životu u kojem nismo opterećeni odgovornostima odrasloga života te imamo prostora i vremena da se izrazimo. Naš identitet još nije ustoličen, ništa još nije sigurno i lutamo tražeći svoje mjesto u svijetu, rekao je Tomek Popakul, dobitnik Grand prixa i Nagrade publike za kratkometražni film.

Za dugometražni film Grand prix pripao je Miloradu Krstiću za "Ruben Brandt - kolekcionar". Žiri publike je, pak, dao glas Denisu Dou i njegovu filmu "Funan".

Najbolji hrvatski film je "A demonstration of brilliance in four acts" redateljice animiranih filmova i ilustratorice Lucije Mrzljak i Mortene Tšinakove.

- Ovaj festival kvalificira za Oscara i zapravo je jako lijepo da se nagrada Grand prix, kratkometražni, poklopio s nagradom publike, što je meni dokaz da zagrebačka publika razumije i voli animirani film, istalnuo je Daniel Šuljić, umjetnički ravnatelj Animafesta.