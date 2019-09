Završen još jedan GRAWE noćni maraton

Zagrebački Bundek i Savski nasip i ove su posljednje subote u kolovozu, šestu godinu za redom, osvijetlili brojni zaljubljenici u trčanje koji su na GRAWE noćnom maratonu trčali pod sloganom „Neki drugi svijet". Na taj način svečano je proslavljena i peta godina inicijative PoKRENI koja raznim aktivnostima podsjeća na važnost uvođenja aktivnosti u svakodnevni život, potiče na kretanje te osvještava na postojanje osjetljivih pojedinaca unutar zajednice kojima je kretanje vrlo teško, ograničeno, a nekima ček i nezamislivo.

Utrku su i ove godine organizirali Atletski klub Sljeme i osiguravajuće društvo GRAWE Hrvatska, a među 2000 trkača bilo je onih koji su redovito na postoljima, ali i onih koji su otrčali svoju prvu utrku u životu. Među trkačima posebno se istaknula i članica Udruge osoba s amputacijom Grada Zagreba i Zagrebačke županije i profesorica kineziologije Maja Drobnjaković koja je ujedno i jedina osoba s amputiranom potkoljenicom u Hrvatskoj koja trči na duge staze. Maja se pridružila utrci s ciljem da svojim primjerom motivira i druge te pokaže da ni teške životne okolnosti ne trebaju biti prepreka za tjelesnu aktivnost i trčanje po nekoliko kilometara. Osim toga, Maja svojim primjerom želi naglasiti koliko je važno imati aktivnu protezu koja omogućuje bavljenje sportom, odnosno ravnopravno odrastanje i razvoj.

Uz Maju Drobnjaković, ispred Udruge UAZ GRAWE noćnom maratonu prisustvovala je i predsjednica Udruge Ana Sršen koja je službeno od osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska preuzela donaciju od 100.000 kuna za nabavku prvih aktivnih proteza za troje djece s amputacijom i oštećenjem donjih ekstremiteta u Hrvatskoj i njihove prve trkačke korake. Ta su sredstva osigurali brojni trkači koji su sklopu PoKRENI inicijative donirali svoje trkačke kilometre kroz izazov PoKRENI - Pokloni svoje kilometre. Trkači su ove godine pokazali veliko srce i u rekordnom roku od nešto više od mjesec dana prikupili ciljanih 100.000 kilometara koje je GRAWE Hrvatska donirala Udruzi UAZ u obliku 100.000 kuna.

Tim je povodom Ana Sršen, predsjednica Udruge UAZ izjavila: „Još jednom se zahvaljujem u ime cijele Udruge svim trkačima i osiguravajućem društvu GRAWE Hrvatska što su prepoznali potrebe djece i naše Udruge. S obzirom da su se kilometri prikupili već u svibnju mi smo zajedno s GRAWE-om odmah prionuli na nabavku proteza i s našim mališanima prošli prvu fazu rehabilitacije i prilagodbe. Moram napomenuti kako nam je izrazito drago da ove proteze koje nabavljamo imaju dugi vijek trajanja i što će se one, jednog dana kada ih ovo troje djece preraste, vratiti nazad u Udrugu i poslužiti nekom drugom djetetu u budućnosti, a koje će se s tim protezama također moći lakše kretati i baviti se sportom".

Na plemeniti cilj ove inicijative osvrnula se i predsjednica Uprave osiguravajućeg društva GRAWE Hrvatska, Nataša Kapetanović:

„Kada smo čuli da djeca s amputacijom ili oštećenjem donjih ekstremiteta nisu u mogućnosti ravnopravno sudjelovati u kretanju, u igri, u odrastanju sa svojim vršnjacima jer u Hrvatskoj aktivne proteze koje bi im to omogućile nisu standard, odmah smo znali da tu moramo nešto učiniti. Naša inicijativa PoKRENI temeljena je na pokretu i upravo je zato bilo prirodno da ga, u okvirima svojih mogućnosti, omogućimo djeci kojima je on do sada bio ograničen ili nezamisliv. Želja nas je stalno vodila cilju, a o čemu dovoljno govori činjenica da je on ostvaren u rekordnom roku, mjesecima prije kraja izazova. Vjerujemo da je odgovornost svakoga od nas doprinijeti zajednici na sebi prihvatljiv način, a koji je za trkače prihvatljiviji način od - trčanja? Stoga još jednom hvala svima koji su prepoznali važnost nabavke aktivnih proteza kojima smo Mariji, Klei i Karlu omogućili da ravnopravno odrastaju sa svojim vršnjacima."