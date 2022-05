Zatvoren lineup cijelog INmusic festivala #15

Natječaj INmusic Breakthrough ove je godine održan u suradnji s Europavoxom, a sretni pobjednici su bugarski Nocktern! Elektro-rock sastav iz Sofije nastao je 2006. godine kao solo projekt Stoimena Stojanova koji je tijekom godina surađivao s brojnim glazbenicima i bendovima. Njihov prvi EP "No Sugar Added" objavljen je 2016. godine, a nakon što je 2020. godine u bend došao bubnjar Boris Malevanov zajedno su snimili nekoliko singlova. Godinu kasnije u Nocktern je stigao i gitarist Dido Peshev, a iste godine bend je objavio album "Scavengers" te su odmah privukli pažnju mješavinom žanrova. Putem natječaja INmusic Breakthrough pristiglo je nekoliko tisuća glasova publike, a upravo Nocktern su dobili priliku zasvirati pred publikom najvećeg hrvatskog open-air festivala.

Benston je svemirski kauboj i glazbeni putnik istraživač. Zaljubljenik u disco, afro beat, Talking Headse i Davida Bowieja. Objedinjeni u prvom licu pod imenom Benston, novonastali projekt predstavljaju vrhunski glazbenici s alternativne scene: DT Šiljo (Gatuzo, ex Majke), Marin Živković (Porto Morto, Mary May), Zoran Čalić (ex Majke, Zoran Čalić Band, Big Foot Mama) te Krešimir Leko. Prvi album je sniman u PurpleCat studiju gdje je uz spontano druženje i nastala ideja za povezivanjem glazbenih „sličnomišljenika" kroz projekt Benston. Benston je nedavno objavio svoj prvi studijski album "Sad sam tu", na kojem se nalazi jedanaest pjesama koje vraćaju osmijeh na lice, podižu raspoloženje, tjeraju na ples te pretvaraju prostorije u kojima se slušaju u disko klubove.

Ochi su post-hardcore / grunge bend nastao u Rijeci 2021. godine. Njihova je glazba kaotično putovanje obilježeno osjećajima straha, otpora, propadanja i prihvaćanja koje prate oštri riffovi, masni bass i kidajući refreni. Kroz svoje pjesme provlače izmišljene scenarije temeljene na subjektivnoj percepciji stvarnih događaja. Kako je sve subjektivno, svoju percepciju definiramo sami. Tako je i na slušatelju da si sam nađe značenje njihove glazbe. Prvo izdanje, EP "Tremor" izašlo je na ljeto 2021. godine pod okriljem Geenger Recordsa. Bend trenutačno snima svoj debi album, koji će izaći početkom iduće godine. Njihova je glazba topla preporuka fanovima alternativne glazbe 90-ih, bendova kao što su Deftones, Screaming Trees, Soundgarden, Queens of the Stone Age i Muse.

The Killers, Nick Cave & The Bad Seeds, Deftones, Kasabian, Royal Blood, IDLES, Róisín Murphy, White Lies, Fontaines D.C., Gogol Bordello, Amadou & Mariam, Sleaford Mods, The Comet Is Coming, Hinds, Dry Cleaning, Tamikrest, Snapped Ankles, Šumski, Porto Morto i dr. dio su impresivnog glazbenog programa jubilarnog izdanja INmusic festivala #15, koje će se održati na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu po prvi put u trajanju od četiri festivalska dana, od 20. do 23. lipnja 2022. godine. Četverodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #15 po cijeni od 649kn dostupne su putem službenog festivalskog webshopa, a već kupljene trodnevne ulaznice za INmusic festival #15 ostaju važeće i za puna četiri festivalska dana u novim datumima održavanja jubilarnog izdanja INmusic festivala. Višestruki posjetitelji INmusic festivala registrirani kao članovi INmusic cluba imaju mogućnost ostvariti popuste na ulaznice za sebe i svoje prijatelje u iznosu do 100 kuna. U prodaji je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za 15. izdanje najvećeg hrvatskog open-air festivala i dostupan isključivo putem službenog INmusic webshopa.