Zatvor za napuštanje i borbe životinja

Potaknuta preblagim kaznama za mučenje i ubijanje životinja te pojavom težih oblika kaznenih djela na štetu životinja, udruga Prijatelji životinja poslala je Ministarstvu pravosuđa i uprave svoje prijedloge izmjena Kaznenog zakona. U dopisu ministru Malenici, iz Udruge ukazuju da je paradoksalno da je u Kaznenom zakonu trenutačna kazna za najmonstruozniji način ubijanja ili mučenja životinja čak četiri puta blaža od, primjerice, maksimalne kazne za oštećenje tuđe (nežive) stvari! Zato predlažu strože sankcioniranje kroz povišenje zatvorskih kazni, uvođenje napuštanja životinja i borbi životinja kao novih kaznenih djela te, kao novu sigurnosnu mjeru, zabranu držanja i nabavljanja životinja.

„Istraživanja potvrđuju da su ljudi koji su okrutni prema životinjama često počinitelji i teških kaznenih djela prema ljudima. Trenutačna maksimalna zatvorska kazna do godinu dana za one koji zlostavljaju ili usmrte životinju, odnosno do dvije godine ako to počine iz koristoljublja, ne sprječava nasilnike da čine užasne okrutnosti prema životinjama i ljudima. Zato tražimo veće kazne i pooštravanje Zakona!" navode Prijatelji životinja.

Osim povisivanja kazni zatvora, traže da se, kao posebno okrutni oblici mučenja i ubijanja životinja, sankcioniraju i spolni odnosi sa životinjama i trovanje životinja. Pritom bi kazna za počinitelje trebala biti viša ako se kazneno djelo počini iz koristoljublja, bezobzirne osvete, mržnje, radi snimanja i distribuiranja pornografskih materijala ili iz drugih niskih pobuda ili ako su prouzročene teške tjelesne ozljede, teško narušavanje zdravlja ili smrt životinje.

Prijatelji životinja još su 2021. godine pokrenuli peticiju sa zahtjevom da se čin napuštanja kućnih ljubimaca i domaćih životinja tretira kaznom zatvora te su u samo tjedan dana skupili više od 10 000 potpisa: „Onaj tko napusti životinju, odnosno ostavlja ju bez hrane i vode, izloženu raznim opasnostima u gradu ili prirodi (pretjerane vrućine ili hladnoća, opasnost od vozila, stradavanje od drugih životinja), postupa nemilosrdno, svjestan da životinja ne može preživjeti sama i da smrt od gladi, žeđi ili smrzavanja ne nastupa odmah, nego uključuje dugotrajnu patnju i agoniju. To pokazuje visok stupanj kriminalne volje počinitelja i ozbiljan društveni problem koji bi trebalo kriminalizirati Kaznenim zakonom kao kazneno djelo!"

Novost je i njihov prijedlog da se borbe životinja sankcioniraju kaznom zatvora jer trenutačno je to moguće samo kroz općenitu odredbu članka 205. Kaznenog zakona, s premalom gornjom granicom kazne zatvora i bez mogućnosti kažnjavanja onih koji sudjeluju kao gledatelji i uzgajivači/prodavatelji pasa za borbe. „Stoga predlažemo da se Kaznenim zakonom borbe životinja sankcioniraju kao kazneno djelo, s visinom zatvorske kazne koja će obeshrabriti od recidivizma i odvratiti potencijalne počinitelje, mahom iz kriminalnog miljea, od obučavanja životinja za borbe, organiziranja borbi i klađenja te nanošenja životinjama boli i patnje, s čestim smrtnim posljedicama kao rezultatom borbi", pojašnjavaju Prijatelji životinja.

U svojem dopisu nadležnom ministarstvu predlažu i da se u Kazneni zakon uvede nova sigurnosna mjera - mjera zabrane držanja i nabavljanja životinja. Ona bi se mogla izreći za najteže slučajeve zlostavljanja životinja, kada postoji opasnost od ponavljanja kaznenog djela jer počinitelji imaju tendenciju da nabave novu životinju, koju također zlostavljaju.

Prijedlozi za izmjene Kaznenog zakona i peticija da napuštanje životinja bude kazneno djelo nalaze se na www.prijatelji-zivotinja.hr.