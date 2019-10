Zašto treba piti kavu bez šećera

Kava je zdravi napitak ako se pije u umjerenim količinama, jer je bogata vlaknima i pomaže prevenirati dijabetes te bolesti srca.

No, postoji nešto u vezi s kavom što nije dobro, a to je šećer. Pijete li zaslađenu kavu, svome tijelu radite više štete, no što mislite. Šećer usporava metabolizam, izaziva upale u organizmu i podiže razinu šećera u krvi što nakon prvotnog podizanja energije dovodi do njezinog drastičnog pada, unutar samo nekoliko sati.

Osim toga, šećer potiče nakiupljanje vode u organizmu, loše djeluje na kožu koja postaje suha i umorna, dok kava sama po sebi ima odličan učinak na kožu. Pijemo li crnu, mlaku kavu, koža će postati blistava i zategnuta.

Prosječni kavopija dodaje tri žličice šećera u šalicu kave, što je puno više od preporučene količine, piše portal QCosta Rica.

Prema Američkoj udruzi za zdravlje srca, žene ne bi smjele prekoračiti dnevnu dozu šećera od šest žličica, a muškarci devet. Kada bi kava bila jedini izvor šećera koji dnevno unesemo u sebe, tri žličice po šalici ne bi bile problem, no nije tako.

Šećera ima svugdje jer je konzervans, čak i u namirnicama i u jelima u kojima ga ne očekujemo.

Najbolje bi bilo prijeći na gorku, crnu kavu. Iako je riječ o jutarnjem ritualu koji je teško mijenjati, kada se jednom naviknete na nezaslađenu kavu, slatka vam više neće biti privlačna. Otkrit ćete koliko sama kava, ako iz nje izbacite i mlijeko, ima bogat okus.