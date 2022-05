Zašto ste nervozni kad ste gladni?

Želudac vas boli, vrti vam se i tijelo vam je posve iscrpljeno. Ne samo da se radi o neugodnom osjećaju, već to može dovesti do prejedanja namirnicama slabije nutritivne vrijednosti.

Kada je želudac prazan, oslobađa grelin, hormon gladi. Grelin se proizvodi u crijevima kao reakcija na standardni raspored obroka te na sam pogled ili miris hrane, a funkcionira tako da signalizira mozgu da tijelu treba više energije ili hrane.

Vaše se razine dopamina smanjuju

Uloga grelina u kontroli centra za nagrađivanje mozga prilično je moćna i mogla bi biti jedan od čimbenika koji pridonose iscrpljenosti dok ste gladni. Prema studiji objavljenoj u časopisu Neuropharmacology, kad su istraživači stimulirali miševe sistemskim grelinom, ali im zapravo nisu dali nikakvu hranu, razina dopamina u njihovom mozgu se smanjila.

Budući da je dopamin neuroprijenosnik koji pomaže u poboljšanju mentalnih funkcija i koncentracije, i mala promjena njegove razine može utjecati na sposobnost koncentracije. Nadalje, ovaj neuroprijenosnik je također zadužen za držanje emocija pod kontrolom, stoga ćete se lakše razljutiti uslijed naleta gladi.

Isti gen kontrolira glad i bijes

Drugi razlog zašto ste bijesni kad ste gladni također je vezan za hormon gladi. Nakon što se grelin proizvede u crijevima i otputuje do mozga, mozak tada nalaže oslobađanje drugog hormona zvanog neuropeptid Y, koji potiče apetit.

Prema studiji objavljenoj u časopisu Biological Psychiatry, ljudi s visokim razinama neuropeptida Y u likvoru bili su agresivniji i impulzivniji.

Mozgu nedostaje hrane

25 posto energije koju unesete hranom koristi se samo za vaš mozak. Dakle, kad vam padne šećer u krvi, možete osjetiti nedostatak mentalne oštrine, prenosi Index.

Razine hormona stresa se povećavaju

Ako razina šećera u krvi padne, mozak će to percipirati kao situaciju opasnu po život. Potom će dati upute organima da počnu sintetizirati i oslobađati hormone koji će potaknuti rast šećera u krvi.

Ovaj učinak, nazvan proturegulacijski odgovor glukoze, uzrokuje da vaše tijelo poveća proizvodnju hormona koji mogu izravno signalizirati pretvorbu pohranjenog glikogena u glukozu, poput hormona glukagona, ali i nekoliko vrsta hormona stresa. Ti se hormoni stresa oslobađaju u svim vrstama stresnih situacija, ne samo kad ste gladni, piše Eat This, Not That.