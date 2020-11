Zašto raste bitcoin?

Na početku korona-krize činilo se da je bitcoin veliki gubitnik. Od sredine veljače do sredine ožujka cijena mu je pala za više od 50 posto - na samo 4.895 dolara. Nakon kratke faze oporavka, cijena se dugo kretala blizu granice od 10.000 američkih dolara - sve do prije nekoliko tjedana.

U međuvremenu, najvažnija kripto-valuta ne samo da je uspjela nadoknaditi drastični gubitak od proljeća nego joj je od početka rujna cijena porasla za više od 53 posto. Samo u listopadu bitcoin je dobio oko 30 posto na vrijednosti, baš za svoj dvanaesti rođendan.

Ta se valuta prošlog petka popela na gotovo 16.000 američkih dolara, a u srijedu (11.11.) je na burzi kripto-valuta Bitstamp povremeno vrijedila oko 15.650 dolara.

Time je bitcoin dostigao najvišu cijenu od siječnja 2018. Da podsjetimo, u prosincu 2017. bitcoin je dostigao rekordnih 20.000 dolara. Poslije toga tečaj je drastično pao i to je bio kraj poleta. Sada situacija oko vrijednosti bitcoina ponovo izgleda drugačije. A za to ima više mogućih razloga.

Uloga izbora u SAD-u?

Analitičar Timo Emden je prije tjedan dana rekao da su zbog donedavno neizvjesnog izbornog rezultata u SAD-u, a u potrazi za alternativnim mogućnostima ulaganja - neki investitori posegnuli za kripto-valutama. On smatra da su se ulagači na taj način htjeli zaštititi od turbulencija na burzi.

No Sören Hettler, stručnjak DZ-Banke, napisao je u nedavnoj analizi da je pokretač razvoja bitcoina zapravo nada u nagli rast potražnje, a ne toliko izbori u SAD-u. Nekoliko investicijskih fondova za bitcoin, poput Graysca, primijetili su tokom posljednjih mjeseci značajan priljev, a krajem listopada su u nekim slučajevima zabilježili i rekordne vrijednosti. A Fidelity, jedan od globalnih igrača, osnovao je ljetos fond za bitcoin.

PayPal je dao veliki poticaj bitcoinu

Pored toga, kripto-valute su profitirale od nedavno objavljenih planova giganta platnih usluga PayPal da digitalne valute prihvati kao sredstvo plaćanja. Investitori pretpostavljaju da će ovaj korak prema komercijalnoj upotrebi dati novi zamah bitcoinu. Jednostavno raspolaganje preko već dobro prihvaćenog sustava PayPal može navesti ljude da masovnije prihvate i kripto-valutu.

Korisnici PayPala u SAD-u ubuduće će moći kupovati, prodavati i čuvati bitcoin putem platforme, najavila je ta američka kompanija u listopadu. A od početka 2021. putem PayPala bit će omogućeno plaćanje kripto-valutama i u maloprodaji.

Politika kamata, korona, mladi i najava reguliranja

Kao važne pokretače ovog jačanja kripto-valute Hettler vidi i politiku nultih kamatnih stopa središnjih banaka i programe gigantske potrošnje tijekom pandemije korone koje su donijele vlade. Prema analitičaru DZ-Banke, to je dovelo do vala likvidnosti na kojem plivaju i kripto-valute. Tu bi se moglo ubrojiti i to što ove godine ima sve više mladih ljudi koji su ušli na tržište i često trguju bitcoinom.

Reguliranje se smatra ključem dugoročne potražnje za kripto-valutama. I tu je nedavno došlo do napretka. Krajem rujna Europska komisija predložila je zajednička jedinstvena pravila koja bi mogla stupiti na snagu krajem 2022. i time stvoriti sigurnost za ulagače.

Pored toga, kripto-valute su trenutno tema sve više razgovara na razini središnjih banaka. Primjerice, Europska središnja banka (ESB) je skeptična prema bitcoinu, ali razmatra uvođenje „digitalnog eura".

Stručnjak DZ-Banke Hettler na kraju kaže: „Argumenti za rast vrijednosti bitcoina su itekako razumljivi. Ali, sve to ne jamči da će se ta dinamika nastaviti. Bitcoin tek treba razviti tradiciju i trajno osvojiti povjerenje ljudi u svoju specifičnost i vrijednost."