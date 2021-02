Zašto je dobro vježbati?

Vježbanje je svakodnevna rutina svim koji su shvatili da im je vrijeme da to započnu - naime, redovito prolijevanje znoja pozitivno utječe na mentalne funkcije te štiti naš mozak od degenerativnih bolesti.

Naime, znanstvenici su uočili da tjelovježba potiče razvoj mitohondrija - dijelova stanice zaduženi za proizvodnju energije - kako u mišićima tako i u mozgu, a to znači da naš um dobiva više energije koju onda može koristiti za razne mentalne procese.

"Sve je više dokaza da vježbanje održava mozak mladim", rekao je dr. Mark Davis, voditelj istraživanja koje je provedeno na Sveučilištu South Carolina.

Prema mišljenju znanstvenika, kratkotrajni efekt vježbanja je smanjivanje mentalnog zamora i značajno povećanje oštroumnosti, a na duge staze fizička aktivnost može pružiti zaštitu od neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimera.

Rezultati studije objavljeni su u časopisu The Journal of Applied Physiology, a znanstvenici su do svojeg zaključka došli eksperimentirajući na laboratorijskim miševima.

Istraživanje je provedeno tako da je polovica miševa svakodnevno po pola sata trčala na pokretnoj traci, dok su drugi glodavci pušteni da odmaraju u kavezima.

Nakon osam tjedana, fizički aktivni miševi mogli su trčati u kontinuitetu 126 minuta, dok su "lijenčine" izdržale samo 74 minute.

No znanstvenike je iznenadilo to što je uzorak tkiva pokazao kako miševi-trkači imaju više mitohondrija u mozgu te da su veze između sinapsa puno jače.

Iako se eksperimentiralo na životinjama, dr. Davis je siguran da se isti procesi odvijaju u ljudskom mozgu, a ako želite ova saznanja implementirati u svoju svakodnevnicu dovoljno je da redovito trčite po pola sata.