Zašto bi prvu kavu trebali popiti tek nakon 9 ujutro?

Većina nas funkcionira po automatizmu: čim se alarm oglasi, ruka poseže za aparatom za kavu. Vjerujemo da nam je taj rani kofeinski „šut" neophodan kako bismo uopće otvorili oči i započeli dan. Međutim, znanost sugerira da je ispijanje kave odmah nakon buđenja zapravo kontraproduktivno. Ako želite maksimalnu korist od svog omiljenog napitka, ključnu ulogu igra - tajming.

Ples kortizola i kofeina

Glavni razlog za odgodu prve šalice kave krije se u kortizolu, često nazivanom „hormon stresa". Naše tijelo ima prirodni biološki sat, poznat kao cirkadijalni ritam, koji regulira lučenje hormona. Odmah nakon buđenja, razina kortizola u krvi prirodno je na svom vrhuncu. On služi kao unutarnji mehanizam koji nas razbuđuje, fokusira i priprema za dnevne izazove.Kada unesemo kofein u trenutku kada je kortizol već visok (obično između 8 i 9 sati ujutro), događaju se dvije negativne stvari. Prvo, kofein ometa prirodnu proizvodnju kortizola, poručujući tijelu da mu vlastiti mehanizam razbuđivanja nije potreban. Drugo, drastično povećavamo toleranciju na kofein. To znači da nam s vremenom treba sve više kave da bismo postigli isti efekt, što vodi u začarani krug energetskih padova i ovisnosti.

Optimalni prozor za energiju

Stručnjaci preporučuju da prvu kavu popijete tek kada razina kortizola počne prirodno opadati, što se kod većine ljudi koji se bude oko 7 sati događa upravo nakon 9:00 ili 9:30 ujutro. Čekajući taj trenutak, kofein ne dolazi kao zamjena za prirodnu energiju, već kao strateško pojačanje. Umjesto naglog skoka i još bržeg pada energije (poznatog kao caffeine crash), dobit ćete stabilan fokus koji će vas držati do ručka.Osim hormonske ravnoteže, odgađanje kave ima i druge prednosti. Kofein na prazan želudac odmah nakon buđenja može potaknuti lučenje želučane kiseline, što kod mnogih izaziva žgaravicu ili probavne smetnje. Također, prvih sat vremena nakon ustajanja najbolje je iskoristiti za rehidraciju običnom vodom, jer se budimo blago dehidrirani.

Sve u svemu, iako se čini teškim promijeniti dugogodišnju naviku, pokušajte sutra odgoditi prvu šalicu do dolaska na posao ili barem dok ne prođu prva dva sata vašeg budnog stanja. Vaše tijelo će vam zahvaliti prirodnijim osjećajem budnosti, a ona prva kava u 9:15 imat će puno snažniji i kvalitetniji učinak na vašu koncentraciju. Pustite prirodi da vas probudi, a kavi da vas inspirira.