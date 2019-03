Zalihe zbog Brexita

Još uvijek se u halama londonskog proizvođača sklopivih bicikala Brompton naveliko vari, sklapa i ručno pričvršćuje. Zasad. Jer sve je samo ne sigurno da će dijelova biti i ako Velika Britanija krajem mjeseca napusti Europsku uniju bez reguliranih gospodarskih odnosa.

Kultna marka Brompton izvozi 71 posto svojih proizvoda ali istodobno uvozi veliku većinu dijelova koje ugrađuje u svoje skupe bicikle. Menadžer Bromptona Will Butler-Adams još ne zna kako će i hoće li njegova tvrtka nabaviti dijelove nakon kraja mjeseca ožujka. „Ako zbog Brexita roba zapne u lukama i carinarnicama onda imamo jedan veliki problem. Opasnost je više nego realistična", kaže zabrinuto Butler-Adams.

Priprema za najgori mogući scenarij

Butler-Adams na jednom modelu električnog bicikla pokazuje o čemu zapravo govori: osovina dolazi iz Belgije, kotači iz Francuske, gume iz Njemačke. Najveći dio elektroničke opreme dolazi iz Indonezije i ostatka svijeta. Najbolja priprema za najgori mogući scenarij je zapravo stvaranja zaliha. Ukoliko je to moguće.

„Mi ugrađujemo i dijelove koji se proizvode u Velikoj Britaniji. No i ovaj proizvođač svoj materijal uvozi iz Portugala. Zato i svojim dobavljačima savjetujemo da stvore zalihe", kaže ovaj londonski menadžer.

U proizvodnoj hali Bromptona na zapadu Londona kutije s dijelovima dosežu do stropa. Preko milijun dijelova je ova tvrtka dodatno uskladištila. Investicija koja bi se mogla isplatiti.

Kad Britanci uzmu stvar u svoje ruke...

U slučaju da proizvodnja krajem ožujka stane, ovaj specijalistički proizvođač bicikala bi u nekoliko dana izgubio 50.000 funti što je mnogo novca za jednu ovakvu tvrtku koja se u posljednjih nekoliko godina nalazi u fazi ekspanzije.

„Stvoriti zalihe za nesigurna vremena". Ono što zvuči kao dobronamjerni savjet roditelja, mnoga poduzeća u eri Brexita shvaćaju ozbiljno. Lanac supermarketa Tesco je, kako navodi magazin Politico, povećao zalihe isto kao i proizvođač kreveta Savoir Beds koji konjsku dlaku iz Argentine uvozi preko Švicarske.

To ima i svoje posljedice na skladišta i logistiku. „Posljednji kvadratni metar skladišnog prostora u Velikoj Britaniji je u međuvremenu pun", zaključio je nedavno britanski ministar gospodarstva Richard Harrington.

„Posao ide dobro ali..."

„U logističkoj branši vlada zlatno pravilo da 10 posto prostora mora ostati slobodno kako bi se moglo reagirati na izvanredne situacije. No u međuvremenu smo puni do stropa", kaže glasnogovornik logističke tvrtke NX Group Neil Powell. Usprkos tomu tvrtka gotovo svakodnevno zaprima zahtjeve za dodatnim prostorom. Pritom raste udio dugoročno uskladištene robe a i cijene skladišnog prostora. Logistička branša buja, zahvaljujući Brexitu. No oduševljenje je pomiješano s brigama. „Moramo paziti da ne izgubimo iz vida naš stalne mušterije. Mnogi od njih dolaze iz Europe. A za koji tjedan bi to mogla postati stvar prošlosti", kaže Neil Powell. Trenutno puna skladišta ne znači da se više proizvodi. Za koji tjedan bi se situacija mogla preko noći mogla promijeniti kada protok robe iz Europe zapne.

Will Butler-Adams iz tvrtke Brompton se nada da će prebroditi prve tjedne nakon Brexita. „Nakon toga ćemo već nekako izići na kraj", nada se. Za svaki slučaj je unajmio još skladišnog prostora u blizini zračne luke Heathrow. „Bolje zalihe nego kaos", zaključuje.