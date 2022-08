Zagreb je domaćin finalne B2Run poslovne utrke

Prošle su već dvije godine otkako se posljednji put održala B2Run utrka u Hrvatskoj. Riječ je o poslovno-sportskom događaju koji od svog prvog izdanja 2015., svake godine okuplja sve veći broj poslovnjaka-rekreativnih trkača. Razdoblje pandemije je možda na neko vrijeme odgodilo održavanje šeste sezone B2Run utrke, no 2022. godina je ipak uspjela okupiti trkače u četiri najveća hrvatska grada- Splitu, Rijeci, Osijeku i Zagrebu! Velik dio kompanija iz Zagreba i okolice već je osiguralo svoja mjesta na startu koji kreće sa Jaruna u četvrtak, 15. rujna 2022.

B2Run je jedinstvena prilika za druženje s kolegama iz drugih kompanija

Podsjetimo, hrvatska poslovna utrka B2Run, dio je međunarodne B2Run serije utrka koja se održava diljem svijeta i okuplja preko 250.000 sudionika. Na posljednjem B2Run-u, 2019. godine, Hrvatska je okupila više od 11.300 trkača. Tada je pretrčano 56 500 000 km, a iz organizacije B2Run-a vjeruju kako bi se te brojke mogle i premašiti.

"B2Run je uistinu jedinstvena prilika za neformalno druženje, ali i druženje s kolegama iz drugih kompanija. Ovo je događaj koji u prvi plan stavlja značaj fizičkog druženja i interakcije za naše mentalno i fizičko zdravlje, a tek onda trčanje. Vjerujemo kako je ovaj događaj odličan alat za jačanje organizacijske kulture i veličanje timskog duha pa nas energija ljudi na svakoj utrci svaki put do sad iznova oduševi."- kazala je Ana Rogač, voditeljica odnosa s javnošću B2Run utrka.

Dok su na protekle tri utrke u Splitu, Rijeci i Osijeku dominaciju pokazale tvrtke Centar za vozila Hrvatske, HEP te DŠR HOPS i tako u sva tri grada zasjali na postolju s odličjem u ruci, neizvjesno je hoće li im u Zagrebu neka druga tvrtka prekinuti niz sjajnih rezultata. Alen Matovina, zasposlenik Centra za vozila Hrvatske, prvi je stigao do cilja u Splitu i Osijeku, a neće propustiti ni utrku u Zagrebu:

"Iza mene su tri sjajne utrke i ekipa iz Centra za vozila Hrvatske sigurno neće propustiti finalnu utrku u Zagrebu. Moj prijatelj i trkački kolega je u Rijeci stigao do cilja prije mene, ali to je u meni još više probudilo inat i želju za sudjelovanjem i na ostalim utrkama u Hrvatskoj. Ipak, mislim da glavna poanta nije u pobjedi ili skupljanju medalja. Ovo je sjajan događaj za povezivanje ljudi u tvrtci i šteta je to ne probati s kolegama."- zaključio je Alen Matovina, pobjednik B2Run-a u Splitu i Osijeku.

Utrkom u Zagrebu zatvara se ovogodišnja sezona B2Run serije utrka

Tvrtke iz Zagreba, okolice, ali i cijele Hrvatske koje žele uključiti svoje zaposlenike u ovaj jedinstven događaj, mogu se prijaviti na b2run.hr mrežnoj stranici zaključno s 1. rujnom. Sve što vam je potrebno je pozitivna energija i želja za druženjem! Mjesta su ograničena pa je važno na vrijeme osigurati mjesta za svoje trkače prijavom na link.