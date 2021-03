Za vid bez ograničenja i ljepotu u detaljima

Biti najbolja verzija sebe težnja je većine nas jer bilo što da radimo i razvijamo, prirodno je da nastojimo ostvariti svoj maksimum. Također je prirodno da smo godinama u tome što radimo bolji i da napredujemo, no to pravilo ne vrijedi i za naš vid. Godinama naš vid slabi, što ima (in)direktan utjecaj na naš uspjeh. Upravo ta dobna dalekovidnost ili prezbiopija ponekad ograničava naša ostvarenja. No, pravovremenim pregledom vida i ispravnom korekcijom, nadilazimo VIDna ograničenja.

Uz Varilux progresivne leće koja u sebi sadrži tri zone gledanja: blizinu, srednju udaljenost i daljinu, pomičemo granice. Od 1959. ili izuma prve progresivne Varilux leće pa sve do danas, Essilor stručnjaci kontinuiranim radom na inovacijama i novim tehnologijama osiguravaju maksimalnu udobnost vida.

Ne dozvolite da vas ovi problemi sputavaju

Osjećate li učestalu napetost u očima, glavobolje povezane s gledanjem, vidite sve slabije čitati slova s mobitela, približavate ga očima, osobito u sumraku? Ovi problemi ograničavaju vas u svakodnevici, poslovno i privatno. Ne dozvolite da vas odrede, ne čekajte nego provjerite i korigirajte svoj vid odmah. Ne dozvolite da loš vid utječe na vaš uspjeh. Briga o vidu nije samo briga o tome da vidimo dobro nego i briga o kvaliteti života jer dobar vid znači i kvalitetnije zdravlje općenito.

Uklonite granice kad je u pitanju vid

Varilux progresivne naočalne leće za prezbiopiju prilagođavaju se potrebama nosioca. Uz poruku „vid bez ograničenja", naglašena je snaga Variluxa kao najboljeg rješenja kad je u pitanju dobar vid prezbiopima. Varilux tako potiče nosioce da, u nastajanju da pomaknu svoje granice, žive život bez ograničenja uzrokovanih lošim vidnim poljem. Koje god profesije bili, bilo da ste arhitekt, učitelj, vozač, pilot, krojačica, prometnik, trgovkinja, umjetnica, uz dobar vid ostvarujete svoj potpuni potencijal, pomičete vlasite granice.

Zadovoljstvo potvrđuju Varilux korisnici i preporučuju stručnjaci

Varilux tehnologija kontinuirano pomiče granice pružajući besprijekoran vid od blizine prema daljini i kroz sve udaljenosti između, sa savršenom slikom, do najsitnijih detalja u jasnom fokusu. Priuštite si savršenstvo i istražite svaki detalj te se graničite samo na područje gdje doseže vaš pogled i potrudite se da taj horizont bude daleko, pri tome živeći bez ograničenja.

Za vid bez ograničenja i ljepotu u detaljima potražite Varilux u Essilor partner optikama.