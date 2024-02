Yan Tiersen idući tjedan nastupa u Tvornici Kulture

Svestrani bretonski glazbenik Yann Tiersen, nastupit će u zagrebačkoj Tvornici Kulture 5. ožujka 2024. gdje će izvesti izbor svojih novih solo klavirskih i elektroničkih djela. Koncert je dio turneje Kerber Complete Tour: Solo Piano + Electronics koja je krenula prošlog tjedna u Orléansu u Francuskoj ina kojoj Tiersen putuje Europom u svom kamperu, jedino društvo mu čini pas Mun, a na koncertu u Zagrebu pridružit će mu se multidisciplinarna glazbenica, ujedno njegova supruga i stalna suradnica Émilie Tiersen, umjetničkog imena Quinquis.

Yann Tiersen, široj publici najpoznatiji kao autor glazbe za filmove Amélie i Good Bye Lenin!, bavi se glazbom veći dio svog života, pomičući granice između žanrova koristeći različite instrumente - starinske sintesajzere, električnu gitaru, klavir, violinu, semplere, Ondes Martenot pa čak i pisaći stroj. Dok u svojim albumima, njih skoro 20 izdanih od 1995. godine, istražuje povezanost s prirodom, različitim mjestima i svojom ljubavi prema keltskim jezicima, jednako privlači ljubitelje eksperimentalne i elektroničke glazbe, klasike i rocka.

Kerber Complete Tour: Solo Piano + Electronics turneja usredotočit će se na stvaranje osobnih veza, pronalaženje ljudi i mjesta koja bi bila nemoguća unutar ograničenja uobičajene turneje. Bez posade, vozača, smještaja u hotelima ili ikakve uobičajene hektičnosti turneje, Yann će putovati Europom u svom kamperu, izbjegavajući autoceste, zaustavljajući se kako bi svirao u gradovima i selima, a planira i dogovoriti večeru kod prijatelja, promotora, vlasnika kluba i njegovih obožavatelja.

Turneja je nastavak jedinstvene turneje iz 2023. na kojoj su Tierseni putovali na jedrilici iz svog doma na otoku Ushantu u Bretanji preko Irske, na Farske otoke, u Škotsku, Liverpool i Wales. Turneja je bila strukturirana tako da omogući različitim zajednicama da pozovu umjetnike na nastup, što je rezultiralo nezaboravnim koncertima u pubovima, crkvama, pod šatorom, u trgovinama ploča, eko selu, bivšem konzulatu i društvenim centrima.

Yann Tiersen, rođeni Bretonac, glazbom se bavi veći dio svog života. Klavir je počeo učiti u dobi od četiri godine, violinu u dobi od šest godina, a klasičnu izobrazbu je stekao na glazbenim akademijama u Rennesu, Nantesu i Boulogneu. Zatim, u dobi od 13 godina, odlučio je promijeniti svoju sudbinu, razbio je svoju violinu na komade, kupio gitaru i osnovao rock bend.

Odrastanje u Rennesu dalo je Tiersenu savršeno glazbeno obrazovanje u obliku godišnjeg gradskog festivala Transmusicales, gledajući izvođače kao što su Nirvana, Einstürzende Neubaten, Nick Cave and The Bad Seeds, The Cramps, Television i Suicide. Kad se njegov bend raspao nekoliko godina kasnije, umjesto da traži nove glazbenike, kupio je jeftini miks pult, počeo snimati solo glazbu sa sintesajzerom, semplerom i ritam mašinom, proučavajući groove starih ploča u potrazi za loopovima i orkestralnim žicama koje može "opljačkati".

Do kraja ljeta 1993. Tiersen je snimio preko 40 pjesama, koje će činiti većinu njegova prva dva albuma. La Valse Des Monstres iz 1995., inspiriran Tod Browningom i Yukijom Mishimem, šest mjeseci kasnije uslijedio je Rue Des Cascades, zbirka kratkih djela snimljenih dječjim klavirom, čembalom, violinom, harmonikom i mandolinom. Šest godina kasnije, ploča će naići na mnogo veću publiku kada će nekoliko pjesama, zajedno s glazbom s Tiersonovog albuma Le Pharea, biti korišteno na soundtracku za film Jean-Pierrea Jeuneta Amelie (2001.).

Tiersenov komercijalni proboj ipak je došao ranije, i to njegovim vlastitim naporima. Le Phare (The Light House) iz 1998. snimljen je u osami na otoku Ushant, gdje je Tiersen proveo dva mjeseca živeći u unajmljenoj kući. Noću je promatrao Creach'h, najmoćniji svjetionik u Europi, dok je osvjetljavao okolni krajolik. Le Phare se prodao u više od 160 tisuća primjeraka, potvrđujući Tiersenov status jednog od originalnijih umjetnika svoje generacije, i s njim je započeo niz uspješnih albuma poput L'Absente iz 2001. (s grupom Synaxis, Lisom Germano i Neilom Hannonom) i Les Retrouvailles iz 2005. (s Stuartom Staplesom iz Tindersticksa, Jane Birkin i Elizabeth Fraser iz Cocteau Twinsa). Tiersen je napisao i glazbu za tragikomediju Good Bye Lenin! Wolfganga Beckera i dokumentarac Tabarly, a u svojim solo albumima sve je više eksperimentirao s elektroničkim zvukovima.

Yann Tiersen - Porz Goret

Sa svakim novim albumom Yan Tiersen putovao je "stalno naprijed-natrag od akustičnog preko elektroničkog preko električnog do digitalnog, natrag do analognog. Zatim sve natrag drugim putem.", a sada će na njemu svojstven i originalan način doputovati i na svoj koncert u zagrebačkoj Tvornici Kulture 5. ožujka

Ulaznice su u prodaji putem Eventim online sistema i na fizičkim prodajnim mjestima Eventima, te na ulazu u Tvornicu Kulture na dan koncerta.