Yammatovo 5 rasprodano za 48 sati

Ulaznica za spektaktularne nastupe The Pretenders i Heaven 17 u Laubi 30. studenog više nema - ograničen broj moći će se osvojiti još jedino u eteru Yammat FM-a i na društvenim mrežama Cockte.

Protekla izdanja Yammatova na kojima smo imali prilike po prvi puta u Hrvatskoj uživo čuti Marca Almonda, ABC i Anne Dudley, The Cardigans i Johnnyja Marra, upisala su ovaj događaj na kartu najvažnijih društveno glazbenih događaja sezone za koji se uvijek traži karta više.

Tako je bilo i ovaj put - za Yammatovo 5, na koje Yammat FM i Cockta ove godine u Laubu dovode dva benda - rodonačelnike britanskog elektro zvuka i kumove šefildske scene Heaven 17 i The Pretenders, bend s jednom od najdramatičnijih biografija koji je 2005. izabran u R'n'R Hall of Fame, predvođen prvom damom rocka Chrissie Hynde!

The Pretenders svih ovih desetljeća, nepokolebljivo, ali uporno i tvrdoglavo s lakoćom prelaze most između punka, novog vala i pop glazbe poput nijednog drugog benda, sa žanrovski definiranim pjesmama poput "I'll Stand By You", „My Baby", „2000 Miles", „Kid", „Back On The Chain Gang", „Brass In Pocket", "Don't Get Me Wrong", „If There Was A Man", „Holy Commotion" i „Let's Get Lost", spomenimo samo neke.

Heaven 17 su ovdje za njihovu generaciju da se prisjeti i novu generaciju da nauči, doživi i uvjeri se kojom se snagom i vjernošću, a istovremeno suvremenošću izvode pjesme koja su glazbu učinile jednako vibrantnom danas, kao i 1981. godine. U Laubi će se zaustaviti u sklopu svoje '40th Anniversary Greatest Hits' turneje.

Vidimo se 30. studenog na Yammatovu 5 fueled by Cockta!

