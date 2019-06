WhatsAppom se širi prevara, pripazite!

Brojni korisnici WhatsAppa u Hrvatskoj ovih su dana od svojih prijatelja ili kontakata dobili poruku zbog koje su im telefoni blokirali, a podaci o kontaktima iskorišteni za daljnje širenje.

Radi se o poruci u kojoj piše da Adidas dijeli besplatne tenisice kako bi proslavio svoju 95. obljetnicu.

"Adidas daruje 3000 besplatnih para cipela, 1800 majica kako bi proslavio svoju 95. obljetnicu, besplatno nabavite cipele na: http://www.adidas-neo.club/offer/ - Enjoy and thanks me later, stoji u poruci.

No, klik na link, umjesto besplatnih tenisica, donosi prijevaru.

Pametni telefon u potpunosti se smrzne i potrebno ga je fizički isključiti i ponovno uključiti kako bi se vratio u život. Ali tu tek počinju problemi. Ista je poruka poslana svim kontaktima u WhatsApp aplikaciji, a što je još ukradeno vlasnici telefona saznat će naknadno