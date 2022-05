Topliji i duži dani pozivaju na bijeg iz džungle gradskog asfalta te odlazak u prirodu. Vikendi su idealni za bijeg do obližnjeg parka, šume ili planine. Svi dobro znamo da boravak u prirodi regenerira misli i tijelo, te puni naše baterije za novi tjedan prepun poslovnih i privatnih obaveza. Za odlazak u prirodu potreba vam je nešto slojevitija odjeća zato jer u šumi zna biti hladnije, dovoljno vode, pokoja energetska pločica te podrška pametnog telefona poput nedavno predstavljenog Huawei nova 9 SE. I to je to. Zaputite se do obližnje planine te iskoristite sve mogućnosti nova 9 SE pametnog telefona koji će vam proširiti vidike i odvesti vas na nova prekrasna mjesta te vam dati ideju za nezaboravnu avanturu.

Koliko puta vam se dogodilo da ste vikend proveli kod kuće zato jer niste mogli odlučiti kamo otići. Zvali su vas prijatelji, ali vas je u isto vrijeme pozvala i rodbina, dok se za to vrijeme na televiziji prikazivao vaš omiljeni film iz djetinjstva. I tako je dan proletio uz vaše beskrajno mozganje i vaganje svih opcija. Moćna tražilica Petal Search i odabrana aplikacija za navigaciju temelj su idealne vikend avanture. Tražilica je predinstalirana na nova 9 SE pametnom telefonu, te uz pomoć nje i AppGallery trgovine možete pronaći niz aplikacije za navigaciju poput Here WeGo koja će vas dovesti do željenog mjesta u najkraćem mogućem roku.

Volite li planinariti? Dosadilo vam je osvajati jedan te isti vrh? U vožnji ste primijetili dosad neosvojen planinski vrh i želite se uspeti do vrha? Ne brinite, AppGallery sadrži aplikaciju Peaklens, stvorena zahvaljujući AI algoritmu računalnog vida, koja kada usmjerite kameru telefona prema planini, identificira planinske vrhove u stvarnom vremenu s velikom preciznošću. Dovoljno je usmjeriti nova 9 SE prema planinskom vrhu i znat ćete gdje provesti sljedeći vikend.

Nova 9 SE odličan je suputnik čak i tijekom putovanja. Iako su navigacijske aplikacije prvenstveno namijenjene navigaciji u urbanim sredinama, jednako dobro služe i u šumi ili na planini. One će vam pomoći vratiti se na pravi put ako slučajno skrenete sa staze.

Hrvatska je dobro pokrivena mobilnim signalom pa će vas uređaj super služiti kako biste provjerili vremensku prognozu, vijesti, ali i kako biste rezervirali smještaj u bilo kojem djelu zemlje. Otvorite HRT Meteo i obucite se sukladno vremenskoj prognozi, informirajte se o mjestu na koje odlazite, a ako poželite, na Booking.com možete čak i rezervirati noćenje po putu. Budući da pomoću pametnih telefona možemo obavljati sve i svašta, postali su nam neophodni, čak i kada osvajamo planinske vrhove, lutamo prirodom ili beremo jabuke iz obližnjeg voćnjaka.

U zdravom tijelu zdrav duh, poznata je izreka kojom se vodimo u nastojanju da povećamo razinu naše fizičke aktivnosti. S nova 9 SE u džepu, bilježimo naš broj koraka u danu i trenutnu geografsku lokaciju, kako bi dobili uvid u naše dnevne aktivnosti. Podatci se spremaju u predinstaliranu aplikaciju Huawei Health, koja u kombinaciji s nova 9 SE pametnim telefonom, može zamijeniti ulogu pametnog sata u trenutku kada se ne nalazi na vašem zapešću.

Prilikom planinarenja nailazimo na bezbroj prirodnih ljepota i predivnih prizora koje poželimo slikati ili čak i snimiti kako bi ih ovjekovječili na našim uređajima. Huawei nova serija pametnih telefona oduvijek je poznata po snažnim kamerama, a nova 9 SE nije iznimka. S glavnom kamerom od čak 108 MP, uređaj stvara jasne fotografije sa stvarnim prikazom boja i svih detalja. Zoomirajte izdaleka ili priđite bliže i pomoću makro kamere snimite nevjerojatno čistu fotografiju na udaljenosti od tek 4 cm. Nova 9 SE sadrži ultra široku leću koja ima sposobnost proširiti kadar na impresivnih 112˚ za potpune kadrove. Uključite Dual View značajku kamere i snimite zalazak ili izlazak sunca te prostranstvo drveća, a sve dok snimate svoju reakciju na to. Možete primjerice snimati planinski vrh, a ujedno i vaš izraz lica dok hitro koračate ka vrhu, a kada stignete na vrh, pohvalite se svojim uspjehom na društvenim mrežama. TikTok ćete pronaći na AppGalleryju, kao i Snapchat a Instagram i Facebook na Petal Search pretraživaču.

Uvjereni smo da ćete pronaći fantastične kadrove za fotografiranje, bez obzira gdje se nalazili. Inspirirani kreativnim značajkama nova 9 SE pametnog telefona, pozivamo vas da se uključite u nagradni natječaj na Huawei Facebook profilu. Provjerite fotografije nastale nova 9 SE pametnim telefonom, u komentar ispod objave pokažite svoje umijeće fotografiranja jer možda baš vi osvojite vrhunske FreeBuds 4i bežične slušalice. Više o nagradnom natječaju možete pročitati na linku.

I nemojte se sramiti niti štedjeti bateriju. Nova 9 SE opremljena je snažnom baterijom od 4.000 mAh s Huawei Super Charge tehnologijom od 66 W koja će vaš uređaj napuniti do 60% za samo 15 minuta, te do 100% za svega 36 minuta. Ne morate se bojati da će se nova 9 SE isključiti te se možete osloniti na nju, bilo kada, bilo gdje.

Ovo je samo nekoliko razloga zašto je uvijek dobro nositi pametni telefon sa sobom. Mi vas savjetujemo da ga koristite samo kada je to nužno i da se koncentrirate na prirodne ljepote koje vas okružuju u vašoj vikend avanturi.

