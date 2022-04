Vikend biografskih filmova umjetničkih ekscentrika

Vikend u Dokukinu KIC donosi tri dokumentarca s 5. Arterije, filmske manifestacije posvećene umjetnicima i umjetnicama. Na repertoaru su tri naslova: hrvatska koprodukcija o ekscentričnom američkom pjevaču poznatom po svom falsetu, Tiny Tim: Kralj na jedan dan, priča o mladom argentinskom pijanističkom virtuozu koji pokušava naći izlaz iz kaveza osobnih poteškoća Solo, te Cunningham o utjecajnom koreografu koji je uporno naglašavao čistoću plesnog pokreta.

U petak 8. travnja upoznajemo se s dobroćudnim marginalcem iz SAD-a u filmu švedskog redatelja Johana von Sydowa, Tiny Tim: Kralj na jedan dan. Tiny Tim pjevao je, svirao ukulele i bio glazbeni arhivist; neki su ga doživljavali čudakom, drugi genijem, ali on naprosto nikoga nije ostavio ravnodušnim. Neosporan utjecaj ostavio je na mnoga glazbena imena, od Marilyna Mansona i Alicea Coopera, do The Tiger Lillies i Lady Gage. Ulogu naratora ima Tiny Timov veliki obožavatelj, nezamjenjivi Weird Al Jankovic, a film krase monokromatske animacije Marka Meštrovića. Film je na programu i sljedeći dan, u subotu 9. travnja.

Iste dane gledamo i Solo, dirljiv opservacijski dokumentarac i studiju slučaja Artemija Benkija koji je svjetsku premijeru imao u Cannesu, nakon čega je prikazan (i nagrađen) na festivalima diljem svijeta. Nadareni pijanist i skladatelj, talent svoje generacije, nalazi se u u najvećoj i najpoznatijoj, ali i najkontroverznijoj psihijatrijskoj bolnici u Latinskoj Americi, El Borda, gdje pokušava pobijediti psihičku bolest i vratiti se na scenu. Bez klavira primoran je svirati na stolovima, stolicama ili na zemlji. Univerzalna priča ponire u opasnosti perfekcionizma i oslobađajuće eksplozije stvaranja.

Nedjelja 10. travnja donosi Cunningham, dokumentarni film Alle Kovgan koji podjednako odaje počast umjetničkom integritetu i osobnom životu Mercea Cunninghama. Njegov koncept plesa i plesnog pokreta bio je prizemljen i skroman, ali u svojoj jednostavnosti upravo revolucionaran. O njemu saznajemo kroz monologe i intervjue s raznim suradnicima, koji su 3D-tehnologijom objedinjeni s arhivskim snimkama i plesnim isječcima. Radikalna stajališta i neutaživa znatiželja obilježili su 70 godina dugu karijeru umjetnika