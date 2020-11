Veliki uspjeh Irene Žilić

Irena Žilić jedna je od najcjenjenijih domaćih kantautorica te je hvali publika i struka, a svoje pjesme je imala priliku predstaviti i publici na koncertima po cijeloj Europi. Naime, Irena je bila support bendu Morcheeba na turneji po Velikoj Britaniji i Italiji prije dvije godine, a njihovo prijateljstvo započelo je još 2016. kada je nastupila prije njih u zagrebačkoj Tvornici kulture.

Skye Edwards i Ross Godfrey iz benda Morcheeba nikada nisu skrivali koliko im se sviđa Irenina glazba, a na ovogodišnjoj Međunarodnoj autorskoj konferenciji MAKK Skye je otkrila predivnu vijest - Morcheeba će obraditi pjesmu Irene Žilić! Radi se o izvanrednom uspjehu ove domaće kantautorice, koja je i sama nastupila u sklopu konferencije MAKK.

"Irena nam je bila predgrupa nekoliko puta kada smo svirali u Hrvatskoj. Veliki smo obožavatelji njezine glazbe. Ross je predložio da napravimo cover jedne od njezinih pjesama. Kada god ju je izvodila, Ross bi rekao da to zvuči kao Morcheebina pjesma. Napravili smo cover jedne od njezinih pjesama koja se zove "The Moon". Pjesma će se naći i na novom albumu Morcheebe. Oko toga smo poprilično uzbuđeni. Odsvirali smo joj je, vrlo je zadovoljna njome. Bit će uzbudljivo kada ponovno dođemo u Hrvatsku odsvirati pjesmu uživo", rekla je Skye, pjevačica benda Morcheeba.

"Prije godinu dana Ross je spomenuo ideju o Morcheebinoj obradi pjesme "The Moon" i tada mi je to zvučalo kao divna ideja ali iskreno, bilo mi je teško povjerovati da će se tako nešto uistinu i dogoditi. Zahvaljujući njima, nastupala sam u nekim od najznačajnih europskih klubova i dvorana, a ovo je samo još jedna od lijepih stvari koja će me vezati uz njih. Još je ljepše u cijeloj ovoj priči dobiti potvrdu vlastitog rada na ovakav način, i to od benda kao što je Morcheeba", istaknula je Irena Žilić.

Ovo je zasigurno jedan od najvećih uspjeha neke hrvatske glazbenice u svijetu i velika čast da jedan svjetski relevantan bend obradi pjesmu hrvatske autorice i izvođačice. Pjesma "The Moon" inače je originalno objavljena na drugom studijskom albumu Irene Žilić "Haze" iz 2017. godine, za koji je ova sjajna kantautorica bila nominirana za nagradu Porin. Irena je i dobitnica nagrade za Pop&Off izvođača godine na prošlogodišnjoj dodjeli Nezavisne novinarske glazbene nagrade Rock&Off.

Posljednje izdanje, EP "Small Hours", Irena je objavila u ožujku ove godine. Na EP-u su se našle četiri pjesme, koje je snimala tijekom prošle godine, a koje su naišle na pozitivne kritike publike i struke. "Limited edition" EP-a dostupno je i u fizičkom obliku u izdanju Mudrog brka, a "Small Hours" možete pronaći i na svim digitalnim servisima.

Irenu Žilić možete pratiti na njezinim službenim profilima na Facebooku, Instagramu i webu.