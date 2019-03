Veliki pečati 15. ZagrebDoxa filmovima “Na planini” i “Una Primavera”

Na svečanoj dodjeli nagrada koja je održana u subotu navečer u dvorani 3 kina Kaptol Boutique Cinema u Centru Kaptol dodijeljene su nagrade pobjedničkim filmovima 15. izdanja ZagrebDoxa.

U utrci za glavne festivalske nagrade, Velike pečate u međunarodnoj i regionalnoj konkurenciji, natjecalo se trideset i sedam filmova. Tročlani međunarodni žiri činili su: redatelj Nebojša Slijepčević, ujedno predsjednik žirija, zatim filmski savjetnik i kritičar Tue Steen Müller i redatelj Želimir Žilnik. Veliki pečat za najbolji film u međunarodnom natjecateljskom programu žiri je dodijelio kineskom filmu Na planini u režiji Yang Zhanga. Svoju odluku obrazložili su riječima: "Film osvaja vizualnom ljepotom i režijskim umijećem, uvodi nas u život jedne daleke zajednice prikazujući slavlja i žalovanja, rođenje i smrt, spektakularne proslave i intimne razgovore. Film za koji se s punim pravom može reći da mu je svaki kadar poput slike, predivna meditacija o pravim vrijednostima u životu." Međunarodni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: filmu U procijepu američkog redatelja Binga Liua i filmu Moj neznani vojnik ukrajinske redateljice Anne Kryvenko.

Regionalni žiri činili su: bosanskohercegovački redatelj Nedžad Begović, vršiteljica dužnosti direktora festivala Sheffield Doc/Fest Melanie Iredale i hrvatski TV novinar, redatelj i direktor Motovun Film Festivala Igor Mirković. Veliki pečat za najbolji film iz regionalnog natjecateljskog programa dodijelili su filmu Una Primavera redateljice Valentine Primavere, koprodukciji Austrije, Italije i Njemačke. Žiri je odluku pojasnio riječima: "Pobjednički film vrlo je osobna priča o obiteljskom nasilju i izvrstan primjer autorice koja kameru okreće prema vlastitoj disfunkcionalnoj obitelji kako bi realizirala vrlo osoban i topao film, a ujedno poslala poruku o sistemskom problemu patrijarhalnog nasilja i prisile. Središnji lik filma je šezdesetogodišnjakinja koja se nakon 40 godina braka ne boji hrabro krenuti ispočetka u životu, a režija njezine kćeri podjednako je hrabra." Regionalni žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: hrvatskom filmu U ime Republike Hrvatske Gorana Devića i srpskom filmu 4 godine u 10 minuta Mladena Kovačevića.

Mladi žiri djelovao je u sastavu: danski redatelj Christian Sønderby Jepsen, hrvatski redatelj Zorko Sirotić i srpski redatelj Marko Grba Singh. Mali pečat za najbolji film autora/ice do 35 godina dodijelili su filmu Još se snima u režiji Saeeda Al Batala i Ghiatha Ayouba koji je nastao u koprodukciji pet zemalja: Libanona, Sirije, Francuske, Katara i Njemačke. U objašnjenju žirija stoji: "Glavnu nagradu Mali pečat dodjeljujemo iskrenoj priči iz pakla. S kamerom kao oružjem, protagonisti pobjeđuju strah i iznjedruju priču o prijateljstvu i jedinstvu usred ruševina Sirije." Mladi žiri dodijelio je i dva posebna priznanja: mađarskom filmu Lake lekcije u režiji Dorottyje Zurbó i srpskom filmu Taurunum Boy u režiji Jelene Maksimović i Dušana Grubina.

Ove godine na ZagrebDoxu je drugi put dodijeljena i Nagrada FIPRESCI, Nagrada Međunarodne federacije filmskih kritičara. Žiri koji su činili hrvatski filmski kritičar Dragan Jurak, bjeloruska filmska kritičarka Irena Kotelovič i talijanski filmski kritičar Roberto Tirapelle nagradu je dodijelio talijanskom filmu Pospane priče u režiji Luce Magija. "Svaka priča je roman, film, katastrofa. Zbog stila, dubine i sposobnosti da kaže mnogo toga izrazito filmskim jezikom na dramatičan, ali opet nježan, oštar i ujedno blag način, Nagradu FIPRESCI dodjeljujemo filmu Pospane priče." Stoji u pojašnjenju žirija.

Žiri Movies that Matter činili su politologinja i aktivistkinja Sara Kekuš, gruzijski redatelj Rati Oneli i direktor ljubljanske Animateke Igor Prassel. Članovi žirija nagradu za film koji na najbolji način promiče ljudska prava dodijelili su mađarskom filmu Lake lekcije u režiji Dorottyje Zurbó. Žiri je nagradu dodijelio uz objašnjenje: "Lake lekcije moćna su osobna priča o mladoj izbjeglici iz Somalije koja se nađe u Mađarskoj. Izvrsna dramaturgija i montaža podcrtavaju važnost Kaifina osamljenog putovanja. Kroz nijansiranu i slojevitu priču o identitetu, prihvaćanju i pronalasku novog doma dotičemo se univerzalnih pitanja i lekcija o pronalaženju svog mjesta pod suncem kada se ne možete vratiti kući. Unatoč ozbiljnosti situacije i teškim odlukama, ustrajnost, snaga i lakoća duha sve prepreke čine tek lakim lekcijama. Zadivljeni smo njezinom ustrajnošću da pronađe ljudskost u svijetu u kojem je izgubila sve."

Posebnim priznanjima žiri Movies that Matter nagradio je njemačko-britansko-australski film Otok gladnih duhova u režiji Gabrielle Brady i američki film Na njezinim plećima u režiji Alexandrije Bombach.

Nagradu Teen Dox za najbolji film koji govori o problemima mladih osvojio je američki film Sajam znanosti redatelja Cristine Constantini i Darrena Fostera. O nagradi su odlučili učenice i učenici Škole za grafiku, dizajn i medijsku produkciju u Zagrebu. "Ovaj film nas je iznenadio i zadivio svim svojim komponentama. Od produkcije koja je bila iznimno kvalitetna do strukture priče. Svi likovi u filmu su različiti, a opet jednako zastupljeni. Sve njihove priče doprinijele su dubini filma, a ta dubina prenijela je doživljaj pa smo imali osjećaj da smo i mi u njemu. Film nam je probudio želju za znanjem i učenjem novoga, što je vrlo težak zadatak s obzirom na to da smo nas deset tinejdžeri i tinejdžerice. Vrlo smo iznenađeni kvalitetom svih filmova koje smo pogledali, ali Sajam znanosti nas je sve pridobio." Stoji u objašnjenju žirija Teen Doxa.

Nagrada Mojoj generaciji - koju dodjeljuje Nenad Puhovski, osnivač i direktor ZagrebDoxa, filmu autora svoje generacije - pripala je filmu Nastavit će se u režiji Ivarsa Seleckisa. "Nagradu Mojoj generaciji dodjeljujem filmu Nastavit će se latvijskog redatelja Ivarsa Seleckisa, majstora dokumentarnog filma, autora koji je osvojio brojna priznanja, uključujući i nagradu Europske filmske akademije i nagrade nazvane po legendama dokumentarnog filma Jorisu Ivensu i Robertu Flahertyju. Film Nastavit će se odiše lakoćom, finim humorom i mladenačkom svježinom pa doista jedva čekamo da za koju godinu prikažemo i nastavak." Stoji u pojašnjenju Nenada Puhovskog.

Počasni pečat za dugogodišnju profesionalnu i prijateljsku suradnju i potporu ZagrebDoxu direktor i osnivač ZagrebDoxa dodijelio je Hrvoju Hribaru i Tueu Steenu Mülleru. "Obilježavajući petnaestu godišnjicu festivala, Zagrebdox želi zahvaliti svima koji su mu pomogli da započne, razvije se i ustraje kroz sve ove godine. Zahvaliti svima, a bilo ih je doslovno na stotine koji su na ovaj ili onaj način ugradili dio sebe u naš festival, praktički je nemoguće. Odabrati nekoliko bilo bi nepravedno prema ostalima. Stoga smo odlučili na simboličnoj razini zahvaliti i dodijeliti počasni pečat ZagrebDoxa samo dvojici: jednom predstavniku hrvatske i jednom međunarodne dokumentarističke filmske scene. Naš prvi izbor je g. Tue Steen Müller, prijatelj i podupiratelj našega festivala od samoga početka. Njegovu ulogu vjerojatno je najbolje ocrtati činjenicom da je na prvom ZagrebDoxu 2005. godine bio prisutan u čak tri uloge: kao član žirija, selektor programa danskih dokumentaraca i voditelj radionice razvoja dokumentarnih projekata. Taj njegov angažman nastavio se i u nizu sljedećih godina. Zahvaljujući Tueu ujedno zahvaljujemo i krovnoj organizaciji evropskih dokumentarista, EDN-u odnosno European Documentary Networku, čiji je Tue bio jedan od osnivača i prvi direktor, a koja je također u znatnoj mjeri pomogla našem festivalu.

Drugi počasni pečat ide Hrvoju Hribaru, redatelju i bivšem ravnatelju Hrvatskog audiovizualnog centra, ponajprije zbog činjenice da je s razumijevanjem, znanjem i strašću bitno utjecao na usustavljenje pozicije dokumentarnog filma u Hrvatskoj u svim njegovim razvojnim, produkcijskim i prikazivačkim fazama. Naravno, priznanje kao i u prijašnjem slučaju ide i samom HAVC-u i njegovim djelatnicima koji su velikim kolektivnim naporom potpomogli da se hrvatska dokumentarna produkcija stabilizira, razvije i održi i u vremenima kada to nije uvijek bilo lako." Izjavio je Nenad Puhovski.

Najbolji projekt ovogodišnjeg izdanja programa usavršavanja ZagrebDox Pro prema zajedničkoj odluci svih panelista mađarski je projekt Odgoj grabežljivaca redateljice Réke Ugron i producenta Lászla Józsa, kojima je pripala ZagrebDox Pro DCP nagrada. Nagrada ZagrebDox Pro Online Mentor, diploma i jednogodišnje online mentorstvo Želimira Žilnika, pripala je redateljici Anđelki Vujinović i koautorici i direktorici fotografije Miji Mujović za projekt 4 priče za laku noć. Nagradu HBO Europe, diplomu i 2.000 eura za daljnji razvoj projekta, dobio je srpsko-hrvatski projekt Muzej revolucije Srđana Keče, koji je predstavila koproducentica Vanja Jambrović.

Dobitnik HT nagrade publike bit će poznat u subotu navečer nakon projekcija filmova iz međunarodne i regionalne konkurencije. Dodjela HT nagrade publike održat će se u nedjelju, 3. ožujka u 20 sati.

Na petnaestom izdanju ZagrebDoxa prikazano je više od 100 filmova u 16 programa. Festival je posjetilo više od 150 gostiju iz cijeloga svijeta, a za brojne projekcije tražila se karta više. U nedjelju, 3. ožujka posjetitelje očekuju dodatne projekcije najtraženijih naslova 15. izdanja, a u programu The Best of Fest nagrađeni naslovi ovogodišnjeg festivalskog izdanja. Cijena ulaznice za program The Best of Fest u nedjelju, 3. ožujka za svih šest projekcija u jednoj od dvorana iznosi 65 kuna, a za pojedinačnu projekciju 20 kuna. Ulaznice se mogu kupiti isključivo na blagajnama kina Kaptol Boutique Cinema.

ZagrebDox se održava uz potporu Grada Zagreba i Hrvatskog audiovizualnog centra, a ZagrebDox Pro uz potporu programa Kreativna Europa - Potprograma MEDIA. Generalni sponzor festivala je Hrvatski Telekom.