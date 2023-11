Velika Linkin Park fešta danas u Boogaloou

U petak, 3. studenog fanovi Linkin Parka ponovno dolaze na svoje. Nakon fantastičnog nastupa u ožujku ove godine, Mađari iz tribute benda Piknik Park vraćaju se u Boogaloo napraviti još jednu feštu za pamćenje sa zagrebačkom publikom po jubilarni 13. put! Za after je zadužen neprikosnoveni DJ Barby koji se već poprilično udomaćio u ovom klubu!

Ulaznice po pretprodajnoj cijeni od 8 eura mogu se kupiti u Dirty Old Shopu (Tratinska 34) ili online preko Entrija. Na dan će, ako ih ostane, koštati 10 eura.

SATNICA:

21:00 Vrata

22:30 Piknik Park

00:15 DJ Barby

"Pripremite se za mosh, vrištanje i gajde uz zvukove Korna, Limp Bizkita, SOAD-a, Slipknota i drugih. Ova noć je posvećena ponovnom proživljavanju nu Metal ere koja je ostavila neizbrisiv trag u povijesti glazbe uz odličan tribute Piknik Park. MTV, MTV2, VIVA Zwei su kasnih 90-ih i ranih 2000-ih brainwashali mladog Barbyja da izraste u prekrasnog DJ-a i nu metal aficionada. Očekujte sve poznate i manje poznate hitove nu metal ere uz možda i pokoji moderni ulet ili jednostavno se javite da pretresemo playlistu i nađemo pravi hit! Playlista i dobra vibra za before /after je spremna, dođite ranije ili ostanite kasnije na afteru jer rokamo jako, vidimo se u petak u Boogaloou", izjavio je poslovično nezgodni DJ Barby.

Velika je ljubav između Piknik Parka i Zagreba i to više nitko ne može osporiti, a svaki od prethodnih 12 nastupa bio je poseban na svoj način. PIKNIK PARK je Linkin Park Tribute bend iz Budimpešte koji postoji već priličan niz godina i najpoznatiji je LP tribute u Europi, što i sami vole istaknuti u svojim promotivnim materijalima. Svirali su gotovo po cijeloj Europi na raznim festivalima i klubovima, no zagrebačku publiku ističu kao jednu od najdražih i najvjernijih što se svaki put i pokaže istinitim na njihovim koncertima. Svi moraju doći na ovaj koncert i osjetiti to iz prve ruke što znači kad cijeli klub uglas pjeva od prve do posljednje pjesme.