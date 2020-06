Uživajte u svakoj sunčevoj zraki bez kompromisa

Napokon je stiglo toplije vrijeme što znači samo jedno - bliži nam se godišnji, miris mora i uživanje na suncu. Nekako je odmah sve lakše, bez obzira na sve što nam se dogodilo u zadnjih nekoliko mjeseci, svi smo sretni da ćemo ipak ovo ljeto odmoriti dušu i tijelo uz omiljenu zvučnu kulisu morskih valova.

No, bez obzira na to kako i gdje provodite vrijeme na suncu, bilo da ste na plaži s društvom ili s djecom u parku, naš najveći i najosjetljiviji organ nužno je zaštititi. Za to će se i ove godine pobrinuti NIVEA SUN i pružiti vašoj koži dodatnu njegu te potrebnu zaštitu od štetnog djelovanja UV zraka.

Neka ljeto 2020. ne bude nalik mjesecima koji su mu prethodili. Budite bezbrižni u svim situacijama uz NIVEA SUN Protect & Moisture liniju koja će sve obožavatelje sunca oduševiti svojom 5u1 formulom. Trenutna zaštita protiv UVA i UVB zraka, prvo je što će vam NIVEA SUN Protect & Moisture proizvodi pružiti. Koliko god volimo grijanje na suncu, osvježenje u moru, bazenu ili rijeci zaokružuje priču. Nova 5u1 formula omogućit će vam i potpuni užitak uz vodootpornu zaštitu te nakon cjelodnevnog boravka na suncu pružiti isušenoj koži intenzivnu hidrataciju čineći ju podatno mekom.

Kreme i sprejevi za sunčanje koji ostavljaju ljepljiv sloj na koži često su razlog zbog kojeg neredovito koristimo zaštitu protiv sunca. Zahvaljujući novoj laganoj i nemasnoj formuli NIVEA SUN Protect & Dry Touch kremastog gela za sunčanje SPF 30, zaboravite na izgovore. Pružit će vam ugodan osjećaj na koži uz trenutnu zaštitu od opeklina i preranog starenja kože - za savršeno pouzdanu zaštitu od sunca bez bijelih tragova!

Lagana, nemasna formula sadrži visoko učinkoviti sustav zaštite od UVA i UVB zračenja.

Brzo se upija i ne ostavlja ljepljivi sloj na koži.

Biorazgradiva formula koja ne šteti okolišu.

Iznimno vodootporan.

Spektar štetnih učinaka sunčevih zraka je širok. Ono što mnogi ne znaju, osim dobro poznatih UVA i UVB zraka koje izazivaju opekline, hiperpigmentaciju i ubrzano starenje kože, postoji opasnost i od plave svjetlosti koju emitiraju monitori, tableti, televizori i pametni telefoni. Upravo zato je važno koristiti kremu za sunčanje koja ima zaštitu širokog pojasa. NIVEA SUN Shine Control krema za lice SPF 30 pruža učinkovitu i trenutnu UVA/UVB zaštitu od opeklina ostavljajući na koži mat efekt s 0% bijelih tragova.

Hidratantna zaštita od sunca, posebno razvijena za lice, vrat i dekolte.

Dodatna zaštita od djelovanja plave svjetlosti.

Lagana i nemasna tekstura za svilenkasto mekanu kožu.

Zaštita od opeklina i preranog staranja kože..

S vim ljubiteljicama sunca, u borbi protiv znakova starenja pomoći će

. Lagana i nemasna formula s koenzimom Q10 pružit će vam trenutačnu UVA / UVB zaštitu te spriječiti suncem izazvan nastanak bora i pigmentacijskih mrlja.

Hidratantna krema za zaštitu lica od sunca, idealna za svakodnevnu upotrebu.

Sadrži koenzim Q10 i sprječava suncem izazvano starenje kože.

Pruža dodatnu zaštitu od djelovanja plave svjetlosti.

Ostavlja lagani osjećaj na koži - nemasna i neljepljiva.

Za učinkovitu zaštitu osjetljive dječje kože, tu je iznimno vodootporan NIVEA SUN Kids Sensitive Protect & Play sprej za djecu SPF 50 u velikom pakiranju od 300 ml. Osim što će zaštititi vaše mališane od štetnih UVA i UVB zraka, pomaže i u smanjenju rizika od alergija izazvanih suncem. Njegova se lagana, nemasna i vodootporna formula lako nanosi - jednostavno je našpricajte na dječju kožu!

Vrlo učinkovita zaštita od UVA/UVB zračenja.

Ne ostavlja ljepljivi sloj na koži niti bijele tragove.

Pomaže smanjenju rizika od alergija izazvanih suncem.

Podnošljivost za kožu je dermatološki potvrđena.

Koža nakon dana provedenog na suncu može postati napeta, nadražena i suha. Osim prvotne zaštite koju joj moramo pružiti, potrebna joj je i dubinska hidratacija koja će ju umiriti. Linija proizvoda NIVEA After SUN obnovit će vašu umornu kožu i omogućiti joj njegu s efektom hlađenja.

NIVEA SUN After Sun Sensitive kremasti gel poslije sunčanja posebno je pogodan za osjetljivu kožu koja teže podnosi sunce. Zahvaljujući organskoj aloe veri ovaj kremasti gel štiti, hidratizira, a njegova nemasna tekstura ne ostavlja ljepljivi sloj na koži, brzo se upija te čini vašu kožu svilenkasto mekanom.

Trenutno ublažuje znakove iritacije kože uzrokovane sunčevim zrakama i umanjuje crvenilo kože nakon izlaganja suncu.

Umirujuća njega s efektom hlađenja.

Vlaži kožu 48 sati i jača prirodnu zaštitnu barijeru kože.

Podnošljivost za kožu je dermatološki potvrđena.

S vi volimo preplanulu put na kojoj smo radili tijekom ljeta održati što dulje, a u tome će vam pomoći NIVEA SUN After Sun Bronze losion poslije sunčanja. Njegova umirujuća i hidratantna formula zahvaljujući organskoj aloe veri i ekstraktu promelanina, učinit će vašu kožu svilenkasto mekanom te još dugo nakon povratka s godišnjeg održati lijepu preplanulost.