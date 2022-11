U zagrebačkom Retail parku Branimirova otvoren je 40. McDonald's u Hrvatskoj

U sklopu novog restorana nalazi se prostrana terasa, a prostor je opremljen i McCafé kutkom u kojem gosti mogu uživati u svježe mljevenoj 100% arabica kavi i poznatim McCafé slasticama. Opcije za naručivanje su različite pa tako gosti omiljeni Big Mac, Pommes ili Chicken McNuggets mogu naručiti u restoranu, gdje je dostupno i posluživanje za stolom, na McDrive liniji ili pomoću McDelivery opcije dostave.

S ciljem digitalizacije i prilagođavanja potrebama gostiju, McDonald's Branimirova još je jedan u nizu restorana popularnog američkog brenda koji je opremljen samoposlužnim kioscima. Na njima gosti u svakom trenutku mogu provjeriti aktualnu ponudu, a zatim najdraže proizvode brzo i lako naručiti. Na kioscima je moguće koristiti i MyMcDonald's Rewards program lojalnosti na McDonald's aplikaciji te skupljati bodove koje je kasnije moguće zamijeniti za besplatne proizvode.

Prije 26 godina otvorili smo prvi McDonald's u Hrvatskoj - onaj u zagrebačkoj Jurišićevoj ulici. Ponosan sam jer mogu reći da smo od 1996. godine do danas došli do okruglih 40 restorana u Hrvatskoj i 16 u Zagrebu. Trud koji ulažemo u otvorenje svakog restorana je neizmjeran, a drago nam je da naši gosti to vide i nagrađuju svojom lojalnošću - rekao je Pavel Pavliček, direktor McDonald's Hrvatska.

U cijeli projekt je uloženo 2,8 milijuna eura, a zaposleno je 40 zaposlenika koji će brinuti o gostima. McDonald's Branimirova otvoren je svakim danom od sedam sati ujutro do jedan sat poslije ponoći, a McDrive linija radi od ponedjeljka do četvrtka, te nedjeljom i blagdanom od 7 sati ujutro do dva sata poslije ponoći, a petkom i subotom sat dulje, do tri sata iza ponoći.