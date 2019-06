U sumaglici "Forta Trump"

"Poljska postaje alfa i omega (oči i uši) NATO-saveza", rečenica je koju je objavio konzervativno-liberalni dnevnik "Rzeczpospolita" iz Varšave povodom nedavne posjete poljskog predsjednika Andrzeja Dude Sjedinjenim Američkim Državama. Povod: Donald Trump je najavio da će u Poljsku poslati dodatne američke postrojbe. Obrazloženje je glasilo: "Tako će Poljska, u slučaju planirane agresije, biti u situaciji da Rusiji izbaci iz ruku efekt iznenađenja."

I "Gazeta Wyborcza", poljski list socijalno-liberalne orijentacije, u jednom od komentara piše o "trijumfalnom putovanju" predsjednika Dude u SAD, kao i o tome da je "Poljska sada jedan od najvažnijih saveznika SAD-a." To, kako primjećuje ovaj list, donosi sa sobom investicije i transfer tehnologije.

I pored toga što se kada se govori o „dealu" između Washingtona i Varšave malo govori o uvjetima jednog, kada govorimo o broju vojnika simboličnog vojnog prisustva, o tome kako se zapravo radi o „packama" za Njemačku jer će vojnici biti premješteni upravo odavde kao i uvjetima za nabavku američkog naoružanja i sirovina koje su, ne samo zbog cijena nego i zbog niza drugih razloga nepovoljne za Poljsku, vlada u Varšavi bilježi još jedan uspjeh kada je u pitanju poliranje svog imidža.

Bajka o ratu kao rješenju

Isplati se podsjetiti kako su američke trupe u Vijetnamu bile prisutne s velikim brojem vojnika, najvećim brojem u povijesti SAD-a. To je bilo povezano s investicijama, ali i masovnim gubitkom ljudstva, smrću, silovanjima, sakaćenjima i traumama milijuna. Da ne govorimo o razaranjima i o tome koliko je opustošena zemlja. Ne može se reći da je to bilo djelo zlih Amerikanaca, niti da je to nešto što im jednostavno omaklo. Ma kako to banalno zvučalo, svaki rat je takav.

Aktualna politička situacija u Poljskoj da naslutiti kuda to sve vodi. Tenor takvih priča po medijima ide na ruku populistima i njihovoj politici: Čitatelje se ostavlja u uvjerenju da populisti najbolje mogu igrati na tom terenu. Uvjeren sam da se tu mogu tražiti razlozi zbog kojih se stranka PiS stabilno održava na vlasti i zbog čega je ova politička stranka ostvarila veliku pobjedu na europskim izborima.

Zamka afera

Nije to prva afera u kojoj se otkrivaju korumpirane radnje političara PiS-a. I obrnuto. No, medijskim spektaklima do sada se nije mogla ostvariti niti jedna promjena u razmišljanju većine birača. I tu opet dolazi do izražaja nešto što svako zna: sprega politike i gospodarstva uvijek je postojala i uvijek će postojati. Ali umjesto da se povedu rasprave o tome kako ograničiti takvo djelovanje, novim spektakularnim slučajem samo se ukorjenjuje osjećaj razočaranja, što populistima olakšava igru. To je dobro poznato, ne samo u Poljskoj.Pitanje sigurnosti nije jedino pitanje koje zaokuplja Poljsku. Tzv. afera prisluškivanja je 2014. vrlo naštetila političarima nekadašnje vlade Donalda Tuska. Ona se uvijek iznova spominje kao jedan od najvažnijih uzroka koji je doveo do kraha Tuskove stranke na parlamentarnim izborima 2015. Afera ima i nastavak: nedavno se iz zatvora javio jedan poduzetnik kako bi pojasnio da je sve što je skrivio, uradio po nalogu PiS-a.

Mi i drugi

"Gazeta Wyborcza" nedavno je započela izdavati zanimljiv dodatak svojim novinama pod nazivom "Naša Europa". Ali kako u tom dodatku izgledaju tekstovi o Njemačkoj, objavljeni u protekla dva tjedna?

Tu je jedan članak koji govori o pokvarenom njemačko-francuskom motoru u EU. Još tri članka s nadnaslovom "Zemlja nezadovoljnih Nijemaca" bave se biračima AfD-a, strahom na istoku Njemačke i berlinskim klanovima (tu je i slika Bushida). Čovjeku se na trenutke učini da u rukama ima list nekog sasvim drugog političkog tabora a ne socijalista.

U Poljskoj ima i previše primjera apsurdnog izvještavanja o unutarnjo-europskim temama. List "Krytyka Polityczna", jake lijeve orijentacije, objavio je tekstove novinarke, odlikovane njemačko-poljskom novinarskom nagradom, koja koristi svoja iskustva prikupljena tijekom rada s migrantima u Berlinu. Ona je, pod maskom progresivnosti i u maniri "sve znam najbolje" tekstove obogatila i ponekim rasističkim sadržajem. Jedva da je to neko primijetio. I onda se svi navodno čude što je PiS ponovo pobijedio na izborima.

Isparavanja iz "Fort Trumpa", kako u Poljskoj nazivaju američku bazu, doživljavam kao otrovni oblak koji se ne zaustavlja na granicama nacionalnih teritorija. Čeznem da se oslobodim ove izmaglice.