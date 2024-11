U ponedjeljak počinje 22. Zagreb Film Festival

Zagrebačkom premijerom prvijenca Brune Ankovića Proslava u ponedjeljak, 4. studenog, u CineStaru Branimir u 19.30 sati počinje 22. izdanje Zagreb Film Festivala. Moćna i snažna priča Proslave obuhvaća razdoblje od 1920. do početka Drugog svjetskog rata kroz priču vojnika Mije te kroz tri ključna trenutka njegova života istražuje okolnosti koje dovode do rasta ekstremizma u društvu, ili prema riječima redatelja: „Vidimo da se opet neki mrakovi pripremaju, tako da sam smatrao da je bilo važno ispričati priču iz povijesti kako bismo progovorili o današnjici".

Na svečanoj projekciji redatelju će se pridružiti producentice Tina Tišljar i Rea Rajčić te članovi filmske ekipe predvođene glumcima Krešimirom Mikićem, Klarom Fiolić, Larsom Šternom, Janom Doležalom i Tanjom Smoje. Snimljen prema romanu Damira Karakaša i premijerno prikazan u Karlovym Varyma, i s naramkom nagrada s Pulskog filmskog festivala, film Brune Ankovića nakon ZFF-a nastavlja svoj život u domaćim kinima od 14. studenoga.

U sedam festivalskih dana, od ponedjeljka do nedjelje, odnosno subotnjeg svečanog zatvaranja uz Zlatnim lavom ovjenčanu Susjednu sobu Pedra Almodóvara zagrebačkoj publici predstavit će se više od 100 dugometražnih i kratkometražnih ostvarenja iz cijelog svijeta. Već u utorak u večernjim satima na premijeru filma Julie je odlučila šutjeti iz dugometražne konkurencije dolaze glavne glumice Tessa Van den Broeck i Grace Biot, srijeda je rezervirana hrvatsku premijeru talijanskog filma Diva Futura iz programa Velikih 5 u prisustvu jedne od glavnih glumica Tese Litvan, a četvrtak za napetu litavsku filmsku slagalicu, triler Vikendica, također iz dugometražne konkurencije, koji se prikazuje u prisustvu glumica Gelminė Glemžaitė i Agnė Kaktaitė, laureatkinja ovogodišnjeg festivala u Locarnu.

Osim Vikendice ljubitelje trilera i krimića mogli bi oduševiti Santosh, dugometražni prvijenac Sandhye Suri koji daje dramatičan uvid u svijet zakona, kasti, religije i rodnih odnosa stratificiranog indijskog društva, moćan psihološki triler Promatranje Janeza Burgera te antologijsko ostvarenje Vatroslava Mimice Događaj iz 1969. godine. Triler s elementima horora ovjenčan Zlatnim arenama za najbolji film, režiju i kameru prikazuje se u subotu u kinu Kinoteka.

Dugometražna konkurencija uključuje i nekoliko sjajnih coming-of-age naslova koji će zajedno s ostalim filmovima iz programa PLUS konkurirati za nagradu mladog žirija. Uz spomenutI Julie je odlučila šutjeti, tu je moćna drama Divlji dijamant Agathe Riedinger koja kroz priču o neprilagođenoj tinejdžerici željnoj slave progovara o klasičnoj potrebi ranjivih osoba da bude viđene i priznate, te topla i bolno iskrena tajlandska komedija Kako se obogatiti prije nego što baka umre u režiji Pata Boonnitipata.

Nakon festivalskog otvorenja uslijedit će zabava u Scenoteci (ex Vidra) u neposrednoj blizini CineStara Branimir, koja je ove godine službeno mjesto za druženja i razgovor prije i poslije filmova. U Scenoteci će goste svake večeri od 19 sati pa nadalje do kraja festivala zabavljati DJ-evi poput HvalaSven, Tali (ex Svemirko), uncleFunk, Minolta i LukadeLux. U srijedu, 6. studenog, u Malom pogonu Tvornice kulture, na zabavi otvorenoj za sve, publiku će zabavljati Vitamin Disco.

Više informacija o 22. izdanju Zagreb Film Festivala dostupno je na službenoj stranici.