U nedjelju 23. lipnja u Preluku počinje plivanje oko Istarskog poluotoka

Nastavak projekta #RokOtok, istoimene Udruge i Ribafisha, RokPoluotok - plivanje oko Istarskog poluotoka, počinje u nedjelju 23. lipnja 2024. u 18 sati na plaži u Preluku plivanjem u duljini od dvjestotinjak metara. Uz edukativne radionice, druženje s djecom i odraslima te brojne akcije čišćenja prirode i zanimljivih igara, plivat će se prosječno pet kilometara dnevno uz dočeke na 12 plaža sve do krajnjeg ovogodišnjeg cilja 17. srpnja, i to redom: Preluk, Lovran, Mošćenička Draga, Brseč, Plomin Luka, Rabac, Sveta Marina, Tunarica, Ližnjan, Medulin, Premantura i Pula.

Generalna proba za novu avanturu održana je u Plomin Luci gdje je šezdesetak vrijednih Plominjana, Istrijana i RokOtočana očistilo more, obalu i priobalje sakupivši jedan pun kontejner otpada. U par sati akcije iz prirode je maknuto više od deset automobilskih guma, par odbačenih paleta, hrpa lom stiropora, ribarskog pribora, najlona, kao i odjeće, obuće i klasičnih limenki, boca, papira i vrećica svih vrsta. Najmlađi čistači su se uputili i u potragu za skrivenim blagom, odnosno svjetski poznatom igrom za ljubitelje prirode Geocaching, te na kraju i učinili nešto kvalitetno za more u svojoj uvali bacanjem EM Bio kugli.

Direktorica TZ Općine Kršan Ariana Brnetić, organizatorica akcije, zaključila je sljedeće: „Svake godine imamo barem dvije velike akcije čišćenja Plomin Luke, ali od viška - glava ne boli! Jako smo zadovoljni odazivom domaćih ljudi, kao i onih koji su po prvi puta došli na našu plažu Dražice. Najbitnije je da su se djeca zabavila i bila vesela, kao i da su naučili nešto korisno o zbrinjavanju otpada i načine na koje trebamo postupati s plastikom. Veselimo se plivanju i sljedećem gostovanju RokOtoka u Plomin Luci u petak 28. lipnja!"

Projekt #RokPoluotok - plivanje oko Istarskog poluotoka 2024-2025.



Poznati hrvatski food bloger, voditelj i profesor geografije u mirovanju Domagoj Jakopović Ribafish, nakon što je u razdoblju od 2019. do 2022. godine doplivao do svih naših naseljenih otoka, poslije jednogodišnje pauze pokrenuo je novu akciju u kojoj će tijekom dvije godine pokušati oplivati najveći hrvatski poluotok. Plivanje je raspoređeno u dvije sezone, odnosno ljeta 2024. i 2025. Sljedeće ljeto plivat će od Pule do Savudrije. Kako je riječ o geografskom, a ne geopolitičkom projektu, plivanje će uz Istarsku županiju obuhvatiti i dio Primorsko-goranske. Važno je naglasiti da su u pitanju velike dionice, isključivo za profesionalne plivače uz pratnju broda, tako da će plivanje s djecom biti organizirano samo na plažama.

Tijekom stotinjak kilometara u 24 dana plivanja Ribafish i drugi plivači profesionalci će kroz 18 dionica dolaziti na najljepše plaže Primorja, Kvarnera i Istre te održati 12 zanimljivih radionica s naglaskom na ekologiju, zaštitu prirode i očuvanje našeg jedinog planeta, organizirati potragu za skrivenim blagom, postavljanje i potragu za geocachevima te napraviti akciju čišćenja plaže i okoliša, a na određenim lokacijama i čišćenja mora i pošumljavanja. Svako dijete koje dođe na radionicu dobit će vesele i edukativne darove koje su, kao i samo pokretanje projekta, omogućili sponzori Sport Vision Hrvatska, Raiffeisen banka u Hrvatskoj, Hyundai, Hrvatska turistička zajednica, Kaufland Hrvatska, Fina, JGL, Rio Mare, UHU, Lareto Food te donatori White Shark, Speedo Hrvatska, Geocaching Croatia, Offset.hr, Projekt O2, Fish Clash, EM®, Doppelherz Hrvatska...

Poruka koju žele poslati RokOtočani jest da i djeci i odraslima treba više kvalitetnog druženja i vremena provedenog u prirodi i s prirodom. Kroz predavanja, radionice i druženje na plažama pokušat će s provesti par sati na otvorenom u igri i zabavi s namjerom da se svima dokaže kako je sve bolje kada je u ravnoteži i kada se umjesto za ekranima više vremena provede na svježem zraku.

RokOtok je primio brojna priznanja, proglašen je najljepšom pričom ljeta 2019., a Domagoj Jakopović Ribafish je za ovaj projekt primio brojne nagrade, među ostalim i onu Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, Local Hero te Ponos Hrvatske. S Udrugom Čisteći medvjedići tijekom hladnog dijela godine odrađene su stotine akcija čišćenja okoliša, među kojima i sad već legendarni Čikolov u kojem ljudi dobre volje čiste prirodu od ogromne količine nerazgradivih opušaka.

RokOtočani vam poručuju:

"Dođite na druženje, zaplivajte, prošećite i budimo svi zajedno manje uz ekrane, a više u prirodi. Napravimo nešto lijepo za bolji svijet oko nas, vidimo se ovog ljeta od 23. lipnja do 17. srpnja na RokPoluotoku i plivanju oko Istarskog poluotoka!"