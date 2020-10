Twilight Halloween Phantasmagoria + pureCURE + plesni show

Tradicionalni i ujedno jedan od prvih i največih Halloween partya na ovim prostorima Twilight Halloween Party se vrača u Boogaloo Club i održati će se i ove godine na sam dan „Noći vještica" tj Samhain, (originalan naziv tog blagdana) u subotu 31. listopada s početkom u 19:30 sati.

Twilight Halloween je po svojoj „spooky" scenografiji, kostimografiji i glazbi definitivno najmračniji, a po tome najzanimljiviji i najvjerodostojniji Halloween party na ovim prostorima, a vjerojatno i šire.

Pored prigodnog ukašavanja kluba su posjetitelji oni koji svojom kostimografijom doprinose poseban ugođaj Halloween partija po ćemu je Twilight Halloween definitivno jedan od najzanimljivijih.

Pored „spooky" uređenja i otkačene ekipe će se održati koncerti zagrebačkih mračnjaka Phantasmagoria koji su pripremili posebnu set listu za ovu priliku, a prije njih će nastupiti zagrebački „kljurovci" pureCURE koji će pored ovoga puta pored The Cure pjesmama odsvirati i još pokoji darkerski klasik.

Pored koncerta će se održati i plesni performance na kojem će nastupiti zagrebačke plesne grupe Niprije i Walde te zagrebačka plesačica Maya Hellfire koja će izvest svoj ples sa vatrom.

Pored toga će oni koji se nisu stigli maskirat moć dobiti besplatno šminkanje tj facepainting koje će raditi zagrebačka poznata facepainterica, dizajnerica nakita i slikarica Andreja Krušelj.

Program će započeti u 19:30 sati i trajati će do ponoći, odnosno do novog ograničenja koje biti na snazi u to doba. Cijena ulaznica iznosi 30 kn u pretprodaji i 40 kn na dan eventa. Ulaznice su limitirane zbog Covid 19 mjera.

Pretprodajna mjesta: Boogaloo Caffe Bar (pon - pet 10:00 - 16:00) Ul. Grada Vukovara 68 (ulaz iz Ivana Lučića), Dirty Old Shop - Tratinska 18, Rockmark - Berislavićeva 13 i Entrio sustav online i prodajna mjesta.

FB event: