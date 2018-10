Tuškanac slavi rođendan velikog Martina Scorsesea

Ususret skorašnjem 76. rođendanu velikog Martina Scorsesea, kino Tuškanac od 02. do 07. studenog 2018. donosi pregled devet najznačajnijih ostvarenja tijekom prvih četvrt stoljeća njegove karijere. Program Portreti: Filmski kanon Martina Scorsesea započinje u petak, 02. studenog u 19 sati projekcijom gangsterske drame Dobri momci (1990), ovjenčane Srebrnim lavom u Veneciji te Oscarom za najbolju sporednu mušku ulogu. Uoči projekcije uvodnu riječ o Scorseseovu stvaralaštvu i značaju dat će naš cijenjeni filmolog, dr. sc. Nikica Gilić.

U subotu, 03. studenog s početkom u 19 sati na rasporedu je četvrti dugometražni film Martina Scorsesea, Alice više ne stanuje ovdje (1974), varijacija žanrovskih konvencija filma ceste i melodrame, u kojem je sjajna Ellen Burstyn osvojila Oscara i nagradu BAFTA te nominaciju za Zlatni globus. U 21 sat slijedi po mnogima najuspjelije i istinski kultno ostvarenje Taksist (1976), nagrađen Zlatnom palmom u Cannesu i nominirano za četiri Oscara, te svakako jedan od najvažnijih američkih filmova 1970-ih.

Nedjelja, 04. studenog rezervirana je za mjuzikl-dramu New York, New York (1977), scenografski naglašeno stiliziranu dramu po uzoru na holivudske mjuzikle 40-ih i 50-ih, koja je prema riječima samog redatelja predstavljala njegov pokušaj da se odmakne od oporog realizma kojim se afirmirao u prethodnim ostvarenjima te dade posvetu mjuziklu iz razdoblja klasičnoga Hollywooda. Osim raskošnom vizualnošću film se odlikuje i izvrsnim soundtrackom s naslovnom pjesmom koju izvodi Liza Minnelli.

U ponedjeljak, 05. studenog u 19 sati na rasporedu je čuvena biografska sportska drama Razjareni bik (1980), nagrađena Oscarima za glavnu mušku ulogu i montažu te Zlatnim globusom za najboljeg glumca, koja se smatra jednim od najboljih redateljevih filmova, ujedno i najboljim boksačkim filmom uopće. U 21 sat na raspored je redateljev dugometražni prvijenac Tko to kuca na moja vrata? (1967), film u kojem su vidljiva brojna kasnija obilježja njegova autorska rukopisa.

Utorak, 06. studenog u 19 sati donosi biblijsku egzistencijalnu dramu impresivne vizualnosti Posljednje Kristovo iskušenje (1988), temeljenu na istoimenom kontroverznom romanu Nikosa Kazantzakisa, koja je Scorseseu donijela nominacije za Oscara, Zlatni globus te nagradu kritike u Veneciji. Najviše kontroverzi izazvalo je naglašavanje tipičnih ljudskih osobina Isusova lika, odnosno činjenica što je u filmu Krist prikazan kao čovjek u svim aspektima svoje tjelesnosti, pa i seksualnosti.

Program završava u srijedu, 07. studenog u 19 sati projekcijom opore i izuzetno realistične, povremeno i pseudodokumentairistčki autentične krimi-melodrame Ulice zla (1973), Scorseseova dotad najosobnijeg ostvarenja kojim se ključno afirmirao kao autorska ličnost. Konačno, u 21 sat na rasporedu je crnohumorna satirična drama Kralj komedije (1982) koja, unatoč naslovu, nije komedija, već priča o samoproglašenom komičaru Rupertu Pumpkinu koji pod svaku cijenu želi ostvariti medijsku slavu.

Raspored:

Petak, 02.11.

19:00 Uvodna riječ: dr. sc. Nikica Gilić, filmolog

Dobri momci / Goodfellas (1990), 146'

Subota, 03.11.

19:00 Alice više ne stanuje ovdje / Alice Doesn't Live Here Anymore (1974), 112'

21:00 Taksist / Taxi Driver (1976), 114'

Nedjelja, 04.11.

19:00 New York, New York (1977), 155'

Ponedjeljak, 05.11.

19:00 Razjareni bik / Raging Bull (1980), 129'

21:15 Tko to kuca na moja vrata? / Who's That Knocking At My Door? (1967), 90'

Utorak, 06.11.

19:00 Posljednje Kristovo iskušenje / The Last Temptation of Christ (1988), 164'

Srijeda, 07.11.

19:00 Ulice zla / Mean Streets (1973), 112'

21:00 Kralj komedije / The King of Comedy (1982), 109'

Cijena ulaznice 20 kuna, za članove 10 kuna.