Tu ljubav ništa ne može zamijeniti

Popularna pjevačica i televizijska voditeljica Renata Končić Minea uzela je kratki predah od snimanja i nastupa te otišla na nekoliko dana na zasluženi godišnji odmor. Povodom toga, objavila je na Instagram Storyju video u kojemu, kao ovogodišnje zaštitno lice kampanje „Obitelj na more, a pas na ulicu?!" udruge Prijatelji životinja, govori o važnosti udomljavanja i odgovorne skrbi za kućne ljubimce.

„Prijatelji životinja to rade svake godine, pokušavaju apelirati na ljude da ne napuštaju pogotovo tijekom ljetnih dana, da svoje kućne ljubimce ne ostavljaju na cestama pa onda postanu nezbrinuti", rekla je Minea i istaknula da više od 10 000 životinja godišnje završi na cesti. „Ta mala bića koja imaju i srce i dušu, i osjećaju, mogu vam dati puno više ljubavi nego 10 ili 15 dana ili koliko već godišnjeg odmora", istaknula je Minea, koja to najbolje zna jer i sama ima udomljenog psa Tobija. Na kraju je poručila: „Ne napuštajte svoje životinje, pazite ih, kastrirajte ih, udomite ih!" i dodala da tu ljubav koju ćemo dobiti od svojih četveronožnih članova obitelji ništa ne može zamijeniti.

Minea je nedavno pozirala s Aresom i Pikijem, simpatičnim psima iz zagrebačkog skloništa Dumovec koji traže dom, za vizuale plakata sa snažnom porukom: „Udomljavanje je ljubav - udomi, kastriraj i nikada ne napuštaj!" Tom prilikom izjavila je: „Ako se odlučiš imati psa ili mačku, tada ih voliš cijeli život, a ne samo do prvog odlaska na more. Životinje nisu artikli koji se kupuju, već prekrasna bića puna ljubavi. Udomljavanje psa ili mace plemeniti je čin ljubavi kojim spašavamo jedan vrijedan život i stvaramo doživotno prijateljstvo s četveronožnim članom obitelji." Pozvala je sve da odgovornim udomljavanjem i kastracijom životinja o kojima skrbe pridonesu smanjenju broja napuštenih životinja.

Iz udruge Prijatelji životinja navode da napuštanje životinja ima teške posljedice za same životinje, a i donosi financijske izdatke za lokalne zajednice, koje moraju financirati nečiju odgovornost: „Velike probleme stvaraju bešćutni pojedinci koji ne kastriraju svoje kućne ljubimce, a onda se rješavaju njihova potomstva na najbrutalnije načine. To je sramotno i zato pozivamo sve da prijavljuju one koji napuste životinju jer za napuštanje životinja može se ići u zatvor do godinu dana ili do dvije godine."

Prijatelji životinja zahvaljuju svima koji su volonterski pridonijeli realizaciji vizuala „Udomljavanje je ljubav - udomi, kastriraj i nikada ne napuštaj!": Minei, fotografu Siniši Uštulici, Skloništu za nezbrinute životinje Grada Zagreba u Dumovcu koje skrbi o Aresu i Pikiju te studiju Omnibus.