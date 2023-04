Tribina Poezija to go - Sara Renar

Devetnaesta po redu tribina 'Poezija to go - druženje s pjesnicima' će se održati u utorak, 25. travnja, s početkom u 18 sati, u Kulturno informativnom centru. Glazbena gošća je Sara Renar. Svi zainteresirani prijenos mogu pratiti uživo na Facebook profilu 'Poezija to go'.

Na tribini sudjeluju: Darija Žilić, Jasminka Domaš, Zorica Radakvić, Branko Maleš, Davor Šalat, Miroslav Kirin i Sonja Zubović.

Poezija to go je projekt poticanja čitanja poezije, namijenjen mladima i svima koji se tako osjećaju. Pokrenula ga je književnica Sonja Zubović iz ljubavi prema hrvatskom jeziku pod motom „poezija je laboratorij jezika, a jezik je nukleus nacionalnog identiteta". Projekt je zaživio digitalno na društvenim mrežama 2015. godine i otad bilježi izuzetno lijepe rezultate kontinuirane vidljivosti i popularnosti.