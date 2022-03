Treba li vam survival kit i što treba biti u njemu?

Ratne situacije nikada nisu poželjne, a kada se dogode nasilno i iznenadno, nema se vremena napretek za opskrbu stvarima i namirnicama koje bi svakoj osobi mogle ustrebati bilo da je riječ o kratkoročnoj ili dugoročnoj situaciji za preživljavanje.

Kako složiti komplet za preživljavanje (survival kit) u slučaju iznenadnog rata?

Baš kao što sama situacija nalaže, radi li se o iznenadnom ratu, to može svakoga zateći nespremnog, no kako je svrha ovog članka pomoći u pripravnosti za najgori scenarij, bitno je da imamo dostupan survival kit koji možemo odmah ponijeti sa sobom. Uvijek je teško procijeniti koliko će nas to vremenski zateći, no svaki survival kit bi trebao imati 'rok trajanja' za barem sedam dana.

Evo liste neophodnih stvari koje bi se trebale naći u tvom survival kitu!

1. Putna torba ili ruksak

Savjet: Najbolja opcija su izdržive, lagane i vodootporne torbe i ruksaci s mnogo pretinaca. Poput opreme za planinarenje ili kampiranje.

2. Šator

Savjet: Sklopivi šator je poželjno imati ukoliko se nađete u situaciji da vam zatreba privremeno utočište protiv vlage, hladnoće i kiše.

3. Vreća za spavanje

Savjet: Baš poput šatora, dobro je imati vreću za spavanje, jer u slučaju rata nikad ne znate gdje vas može zateći situacija za noćenje.

4. Termodeka

Savjet: Ukoliko nemate vreću za spavanje, korisno je da barem imate termodeku koja će vas ugrijati i zaštititi od izloženosti mogućim grubim uvjetima.

5. Prva pomoć

Savjet: U slučaju rata prva pomoć je esencijalan dio survival kita. Provjerite da imate zavoje, gaze, ljepljive trake/flastere, aspirin, tablete protiv bolova, antibakterijski sprej/mast i zaštitne rukavice.

6. Higijenski proizvodi

Savjet: Ponesite barem ono osnovno kao što su: četkica za zube, pasta, sapun, rola wc papira i higijenski ulošci/tamponi.

7. Korisni alati

Nož

Uže

Šibice/upaljač

Multialat poput švicarskog noža

Ručna lampa

Zviždaljka

Otvarač za konzerve

Pribor za jelo

Termosica

Radio

Kompas

8. Ekstra odjeća

Savjet: ponesite dodatnu odjeću, pogotovo nešto poput vodootporne jakne i izdržive obuće za grublje terene.

9. Hrana

Savjet: Kad je riječ o hrani, glavni fokus su namirnice i obroci duljeg trajanja i jednostavne pripreme. Za hranjiv i zasitan obrok (pogotovo ujutro) dobro je imati instant zobene pahuljice (obično pakirane kao jednokratni obrok što se može preliti vrućom vodom), dok za veće obroke instant juhe, konzerve tunjevine i mesa, konzervirano povrće i vakumirani suhomesnati proizvodi duljeg trajanja. Umjesto kruha možete ponijeti krekere i tortilje, sve što je duljeg trajanja na policama, dok za tekućinu barem par boca vode.

10. Korisni dokumenti i dr.