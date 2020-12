Treba li raditi na sebi?

Vrlo često nismo niti svjesni svojih znanja, talenata i vještina i upravo iz tog razloga vodimo se prema uvjerenju da nismo dovoljno dobri, da nešto ne možemo ili da nešto nije za nas.

Kada se suočimo sa svojim strahovima, ograničenjima i tajnama možemo mijenjati svoju svakodnevicu kao i okolnosti u kojima živimo, jer tek tada ćemo u rukama imati pravu vrijednost i ostvarivati svoje ciljeve kako bi postali najbolja verzija sebe.

Moderno je raditi na sebi

Rad na sebi je sada jako "in" i često u zadnje vrijeme možete čuti rečenice poput "Puno sam bolje, radim na sebi!", obzirom na jako puno tečajeva i radionica, od onih klasičnih do inovativnih, moguće je dobiti velike količine znanja i korisnih alata. Pohađanje raznih škola, tečajeva, radionica i edukacija ima smisla jedino ako to znanje pretvorimo u iskustvo i kada zaista počnemo primjenjivati naučeno u svakodnevnom životu. Oni nam mogu pomoći krenuti novim putevima u životu, otkriti naše kvalitete, skrivene talente i sposobnosti, vještine koje smo potisnuli, kao i promijeniti navike i bolje upoznati sebe i svoje potrebe. No, isto tako, mogu nas odvesti i na put koji nije za nas.

Mnogi zalutaju upravo zato jer ne koriste i ne primjenjuju stečena znanja, već samo doživljavaju upisane škole i tečajeve kao stil, pa čak i smisao života. Živeći u iluziji da imamo određena znanja, sami sebi se činimo boljima nego što jesmo i često to prenosimo i drugima, a da pri tom niti ne razmišljamo kako stečena znanja nisu postala vještine te je vrlo mala vjerojatnost da si činimo dobro i da ćemo na taj način napredovati. Da bi ta znanja kroz naš osobni rast i razvoj postala vještina i alati koje koristimo svakodnevno, potrebno je puno truda, predanosti kao i vježbe, upornosti i dosljednosti.

Svatko ima svoju motivaciju

Razgovarajući sa svojim klijentima kroz radionice i individualna savjetovanja često ih upitam što za njih znači rad na sebi i vrlo često dobijem odgovor kako su pročitali određene knjige ili članke na internetu, pohađali radionice za osobni razvoj, koristili ili isprobali različite energetske tehnike, odlazili na coaching i slično. A kada ih pitam koji cilj su si postavili i zašto rade na sebi, konkretan odgovor je nejasan ili izostane. Rad na sebi je vrlo individualan i razlikuje se od osobe do osobe, kao i motivacija za njega.

Kaže se kako se niti jedna promjena ne događa ako patnja nije dovoljno velika ili cilj dovoljno atraktivan, i upravo zbog toga nas rad na sebi, bez obzira koje vrste on bio, motivira da uklonimo ili bar smanjimo patnju, a s druge strane pak da ostvarimo cilj koji smo si postavili ili koji nas najviše privlači.

Na primjer, ako postavimo cilj da ćemo si do idućeg ljeta uštedjeti određeni iznos novca kako bi otišli na putovanje o kojem sanjamo godinama, tada ćemo u narednih godinu dana svaki puta kada bi željeli kupiti nešto nepotrebno, razmisliti i radije taj novac ostaviti sa strane, jer nas "drži" motiv da ćemo iduće ljeto putovati. Dakle kada imamo nešto što nas motivira i pri tom je to vrlo atraktivno za nas, puno lakše ćemo se držati postavljenog kako bi ostvarili svoj postavljeni cilj. Naša motivacija je zapravo i strategija.