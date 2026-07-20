Treba li nadoknađivati san na godišnjem odmoru ili tako samo uništavate zdravlje?

Mjesecima sanjarite o godišnjem odmoru, a glavna fantazija vam je spavanje do podneva. Kada konačno dočeka slobodne dane, većina modernih ljudi pokušava "vratiti dug" za sve neprospavane noći, rano buđenje i stresne radne tjedne. No, znanost o spavanju donosi iznenađujuće vijesti. Nadoknađivanje sna na godišnjem odmoru ne funkcionira onako kako mi to zamišljamo. Umjesto da se probudite svježi i puni energije, predug boravak u krevetu može izazvati potpuni kaos u vašem organizmu.

Što je dug za san i možemo li ga stvarno vratiti?

Kada spavate manje od preporučenih sedam do osam sati bolesno akumulirate takozvani dug za san. Ako svake noći izgubite samo jedan sat, na kraju radnog tjedna vašem tijelu nedostaje cijela noć odmora. Logična ljudska reakcija je pokušaj kompenzacije vikendom ili tijekom ljetovanja.

Nažalost, ljudsko tijelo nije bankovni račun. Ne možete jednostavno uplatiti sate spavanja unaprijed niti izbrisati tjedne minusa kroz nekoliko dana ekstremnog izležavanja. Mozak i tijelo trebaju dosljednost kako bi optimalno obavljali metaboličke i kognitivne funkcije.

Fenomen društvenog jet laga

Kada drastično promijenite vrijeme buđenja i odlaska na spavanje tijekom godišnjeg odmora, doživljavate fenomen koji stručnjaci nazivaju društveni jet lag. Vaš unutarnji biološki sat, odnosno cirkadijalni ritam, potpuno se zbuni.

Ako tijekom radnog tjedna ustajete u 6 sati, a na odmoru spavate do 11 sati, stvarate vremensku razliku od pet sati unutar vlastitog tijela. Rezultat toga nije odmorenost, već pojava simptoma sličnih prekomjernom umoru nakon dugog leta:

Glavobolja i težina u udovima

Magla u mozgu i pad koncentracije

Razdražljivost i promjene raspoloženja

Probavne smetnje

Zbog toga se ljudi nakon predugog spavanja često osjećaju još umornije nego kada su legli.

Opasnosti prekomjernog spavanja (hipersomnija)

Spavanje dulje od devet ili deset sati dnevno tijekom dužeg razdoblja može biti jednako štetno kao i kronični nedostatak sna. Istraživanja pokazuju da prekomjerno spavanje remeti razinu hormona, usporava metabolizam i povećava rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti. Također utječe na pojačano lučenje kortizola, hormona stresa, što dugoročno narušava imunitet.

Kako se pravilno odmoriti na godišnjem odmoru?

Umjesto ekstremnog spavanja, ključ uspješnog oporavka leži u pametnoj strategiji i umjerenosti.

Ograničite duže spavanje: Dopustite si maksimalno jedan do petnaest sati dulji boravak u krevetu nego radnim danom. Ako inače ustajete u 7, na odmoru se probudite najkasnije u 8:30. Uvedite strateško popodnevno spavanje: Kratki energetski odmor (power nap) u trajanju od 20 do 30 minuta između 13 i 15 sati čini čuda. On osvježava mozak bez ulaska u duboku fazu sna, pa se nećete probuditi dezorijentirani. Hvatajte jutarnje svjetlo: Izlaganje prirodnoj sunčevoj svjetlosti odmah nakon buđenja signalizira mozgu da zaustavi lučenje melatonina (hormona spavanja). To podiže energiju i stabilizira cirkadijalni ritam za iduću noć. Izbjegavajte ekrane prije spavanja: Plavo svjetlo s pametnih telefona i televizora na godišnjem odmoru često zamijeni poslovne mailove. Ugasite uređaje barem sat vremena prije odlaska na počinak.

Sve u svemu, godišnji odmor služi za regeneraciju, ali najbolji način za punjenje baterija je uspostavljanje zdrave i stabilne rutine. Umjesto maratonskog spavanja do podneva, birajte kvalitetan i neprekinut noćni san u kombinaciji s aktivnim odmorom i boravkom u prirodi. Vaše tijelo će vam biti zahvalno, a povratak na posao nakon odmora proći će bez uobičajenog stresa i šoka za organizam.