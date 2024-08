Trading fest with the best u Zagrebu

U dinamičnom svijetu financija, prilagodba tržišnim uvjetima i kontinuirano usavršavanje ključni su za dugoročan uspjeh.

S obzirom na brze promjene u financijskom sektoru, razumijevanje tržišta, upravljanje rizicima i razvoj osobnog trgovačkog stila postali su nužni za postizanje dugoročne profitabilnosti.

Stoga drugo izdanje konferencije Trading Fest With the Best Vol. 2, koja će se održati 21. rujna 2024. godine u Algebra kampusu u Zagrebu pružiti će znanja i alate potrebne za uspjeh na globalnim financijskim tržištima.

Program konferencije obuhvaća ključne aspekte trgovanja na financijskim tržištima, uključujući tehnike tehničke analize, mentalne i emocionalne izazove psihologije trgovanja, strategije za učinkovito upravljanje rizicima te razvoj i prilagodbu trgovačkih strategija. Sudionici će također naučiti kako se brzo prilagoditi promjenama na tržištu i iskoristiti nove prilike.

Jedan od središnjih ciljeva konferencije je podizanje razine financijske pismenosti među sudionicima, čime se potiče odgovorno i informirano donošenje odluka u kompleksnom svijetu tržišta kapitala. Financijska pismenost danas je više nego ikad ključna za izbjegavanje financijskih rizika i ostvarivanje dugoročnih ciljeva, bilo da je riječ o pojedincima ili institucijama.

Na ovogodišnjoj konferenciji ističu se renomirani predavači s bogatim iskustvom u svojem području. Tomislav Kamenečki, senior trading trener i analitičar, poznat po svom stručnom pristupu tehničkoj analizi, pružit će uvid u najnovije alate i metode te pokazati kako ih učinkovito primijeniti u svakodnevnom trgovanju. Ivan Stojanović, licencirani broker i investicijski savjetnik s dugogodišnjim iskustvom na globalnim tržištima, podijelit će svoje bogato znanje s posebnim naglaskom na upravljanje rizicima i psihologiju trgovanja. Bobby Hiller, stručnjak za MetaStock analitičku platformu, uputit će sudionike kako prepoznati tržišne prilike dati uvide u razvoj vlastitih trgovačkih strategija.

Među istaknutim panelistima su Tea Muratović, suosnivačica Seasonaxa i stručnjakinja na financijskim tržištima, koja je razvila nagrađivani alat za prepoznavanje trgovinskih prilika i tri puta uvrštena na britansku listu Women in Fintech Powerlist. Jason H. Berry, osnivač Positive Equity, specijaliziran za trgovanje futures ugovorima i mentoriranje mladih tradera, te Elif Kundakci, izvršna direktorica Swissquote Capital Markets, s više od 20 godina iskustva i dubokim razumijevanjem zahtjeva i rizika na globalnim financijskim tržištima.

Poseban gost je Mislav Šagovac, podatkovni znanstvenik i kvantitativni analitičar koji će podijeliti svoje bogato iskustvo u razvoju algoritamskih strategija trgovanja i analizi dioničkog tržišta. Njegovo znanje o kvantitativnim metodama trgovanja obogatit će ovaj događaj na poseban način.

Moderatorsku palicu ovog dinamičnog događaja preuzet će Zdenko Grđan, analitičar i intraday FX trader s više od 20 godina iskustva u tehničkoj analizi. Svoj zanat usavršavao je uz najveće autoritete, a sada svoje znanje nesebično dijeli na brojnim seminarima i radionicama.

Na mini panelu ističu se stručnjaci s bogatim iskustvom u upravljanju i analizi financijskih tržišta. Fran Luke-Vrbanić, upravitelj fonda u društvu InterCapital Asset Management, podijelit će svoje iskustvo u upravljanju obvezničkim i alternativnim fondovima, osvježavajući kako se suočava s izazovima kako bi postigao rezultate za investitore. Dominik Šime Samac, trader u InterCapitalu, predstavit će svoje znanje u trgovanju financijskim derivatima i razvoju matematičkih modela i hedging strategija, naglašavajući primjenu teorije parcijalnih diferencijalnih jednadžbi u analizi financijskih tržišta.

Ovaj događaj nije samo prilika za usvajanje novih znanja i vještina, već i za umrežavanje s kolegama i stručnjacima iz industrije. Želja organizatora je da svaki sudionik nakon konferencije bude obogaćen za novo iskustvo koje će povećati njihov uspjeh.

Organizatori, Udruga KLUB FINANCIJSKE PISMENOSTI i ABCD Trading, posvećeni su unapređenju financijske pismenosti u Hrvatskoj i šire, a Trading Fest With the Best Vol. 2 predstavlja ključni korak u ostvarivanju te misije.

Podršku konferenciji pružaju renomirani sponzori uključujući Swissquote, bon.hr, GENIUS by InterCapital, OptimTrader, Seasonax, MetaStock, Nutty i Positive Equity. Medijski pokrovitelji događaja su Entrio, mojnovac.hr, Netokracija, Znatko i fondovi.hr.

Prijavite se za događaj putem ovog linka.