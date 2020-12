Centar za kulturu Trešnjevka tradicionalno će održati program Cool School Zima na Trešnjevci, besplatne online radionice za djecu i mlade od 4. do 14. siječnja 2020. s početkom u 11 sati na službenoj web stranici i Facebooku Centra za kulturu Trešnjevka.

Svake godine do sada družili smo se u Centru za kulturu Trešnjevka i povremeno u Društvenom domu Prečko, a ove godine smo odlučili razveseliti djecu i naše vjerne polaznike radionica u ovim drugačijim vremenima te ćemo radionice održati online.

Kroz ciklus od šest radionica naučit ćemo kako se reciklažom dolazi do kreativnosti. Ove godine nas krasi i još jedna odlika: radionice su inkluzivne i prilagođene za djecu s invaliditetom.

U kreiranju ovogodišnjih radionica CeKaTe-u pridružili su se Udruga Zeleni klik! Zagreb i Udruga za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba.

RASPORED RADIONICA:

ponedjeljak, 4.1.2021. / Radionica - Izrada papirnatih ukrasa - zvjezdice / 11:00 h / reciklaža

Radionica je nastala u suradnji s udrugom Zeleni klik! Zagreb

Kako koristiti različiti papir i napraviti zvjezdice za prekrasne mobile u svojem domu naučit će vas Daša Filipčić.

Partneri: /https://zeleniklik.hr/

utorak 5.1.2021./ Radionica izrade tulipana od papira / 11:00 h / reciklaža i inkluzivna radionica

Radionica je nastala u suradnji s Udrugom za podršku osobama s intelektualnim oštećenjima Grada Zagreba

Nakon duge zime stiže nam proljeće, ali zašto ne bi već danas došlo u vaš dom. Naučite s nama napraviti predivan buket tulipana od papira koji mogu krasiti vaš dom.

Voditeljica radionice je Biserka Kopčok.

Partneri: http://www.udruga-mro-zagreb.hr/

četvrtak 7.1.2021. / Radionica izrade snjegovića od starih čarapa / 11:00 / reciklaža

I ovaj tjedan završavamo s radionicom izrade snjegovića od starih čarapa. Zašto snjegović ne bi bio šaren, zašto on može biti samo u dvorištu?! E, pa može i biti šaren a može biti i u kući i neće se otopiti.

Voditeljica ove radionice je Ana Marija Meniss.

Radionica je nastala u kreativnom inkubatoru CeKaTe-a u Društvenom domu Prečko.

utorak, 12.1.2021. od 11 sati

Vesna Šantak, ak.slikarica-grafičarka

Tema radionice je radost i sreća koju želimo podijeliti jedni sa drugima.

Vašim radovima prikažite sve ono što vas veseli. Slikanjem, izradom kolaža, raznih likova, ukrasa, povežimo se jedni sa drugima. Kroz maštu i radost stvaranja oblikujte ideje iz raznih materijala koje možete pronaći kod kuće: karton, papir, boje, špaga, komadići tkanine, i sav drugi materijal koji vas inspirira.

Srijeda, 13.1.2021. od 11 sati

Tara Beata Racz, ak. slikarica

Zoom radionica: JA KAO SUPERHEROJ

U ovoj radionici polaznici će imati priliku zamisliti i prikazati sebe kao superheroja kroz formu crteža ili slike. Istraživat će se vlastiti doživljaj sebe s fokusom na vrline i osobnu snagu. Kroz zadatak će polaznici pustiti maštu na volju i uz apsolutnu slobodu izraza predstaviti različite aspekte sebe. Rad je, prije svega, izraz njihove osobnosti, a ne odraz vanjskoga izgleda. Svaki rad u sebi sadrži svjesno stavljene elemente, no on ujedno uvijek sadrži i one nesvjesne.

Četvrtak, 14.1.2021.od 11 sati

Tara Beata Racz, ak. slikarica

Video radionica: MOJE PUTOVANJE

Na početku radionice sudionici prolaze kroz proces vođenog opuštanja i vizualizacije. Na početku se, na primjer, zamišljaju kako hodaju kroz šumu, dolaze do spilje, a zatim do vrata otvaraju ih, prelaze prag, dolaze u jedan novi prostor...što vide tamo ispred? Dolaze do puta...Kakav je taj put, kuda on vodi? Susreću li koga po putu? Ako da, koga? Nailaze li na kakve prepreke? Ako da, koje? Nakon toga sudionici slikaju ono što su vidjeli tijekom vizualizacije. Slika predstavlja mapu/putokaz njihovog putovanja. Cilj ove radionice je da svaki sudionik osvijesti u kojoj se životnoj fazi trenutno nalazi i da prepozna izazove i prepreke koje treba proći kako bi mogao ostvariti zadani cilj.