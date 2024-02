Tko je odnio Grammyje 2024.?

Sinoć je održana 66. dodjela Grammy nagrada 2024. u Crypto Areni u Los Angelesu. Glasači Recording Academy, organizacije koja stoji iza Grammyja, prepoznali su niz vrhunskih umjetnika za osvajanje zlatnog gramofonskog trofeja. I na ovim nagradama jedna se osoba upisala u povijest dodjele Grammyja, a riječ je o Taylor Swift. Ova pjevačica je postala prva izvođačica koja je četiri puta osvojila Grammy za najbolji album.

Nakon što je primila nagradu za album „Midnights", koju joj je uručila kanadska diva Celine Dion, Taylor Swift je na oduševljenje mnogih najavila svoj novi album „The Tortured Poets Departments" koji izlazi u travnju.

Miley Cyrus i Billie Eilish su, također, zasjale u velikoj glazbenoj noći, a općenito možemo reći da su na dodjeli dominirale žene. Miley je, nimalo iznenađujuće i čak očekivano, osvojila dvije nagrade s pjesmom 'Flowers', a Billie je pokupila kipić za pjesmu 'What Was I Made For?' točnije soundtrack filma 'Barbie'.

Noć je prošla s mnogo izvrsnih nastupa i možemo reći da su žene preuzele vodstvo. U jednom trenutku večeri, reper Killer Mike, koji je osvojio tri Grammyja, uhićen je za sudjelovanje u „fizičkom obračunu".

U nastavku pročitajte sve dobitnike.

Album godine: Midnights - Taylor Swift

Najbolji rap album: Michael, Killer Mike

Najbolji novi izvođač: Victoria Monét

Pjesma godine: What Was I Made For?, Billie Eilish

Snimka godine: Flowers, Miley Cyrus

Najbolja rap pjesma: SCIENTISTS & ENGINEERS, Future, André 3000, James Blake

Najbolji rock album: This Is Why, Paramore

Najbolja country pjesma: White Horse, Chris Stapelton

Najbolji surround sound album: The Diary of Alicia Keys, Alicia Keys

Najbolja izvedba glazbenika iz Afrike: Tyla, Water

Producent godine neklasične glazbe: Jack Antonoff

Najbolji album alternativne glazbe: The Record, boygenius

Najbolja rap/pjevana suradnja: All My Life, Lil Durk, J. Cole

Najbolja R&B pjesma: Snooze, SZA

Najbolja country izvedba dua/grupe: I Remember Everything, Zach Bryan, Kacey Musgraves

Najbolja pjesma napisana za vizualne medije: What Was I Made For?, Billie Eilish

Najbolji govorni album: The Light We Carry: Overcoming in Uncertain Times, Michelle Obama

Najbolji R&B album: Jaguar II, Victoria Monét

Najbolji country album: Bell Bottom Country, Lainey Wilson

Najbolja pop solo izvedba: Flowers, Miley Cyrus

Najbolji pop vokalni album: Midnights, Taylor Swift

Najbolja rap izvedba: SCIENTISTS & ENGINEERS, Future, André 3000, Killer Mike, ...

Najbolji svjetski album: This Moment, ShaktiColors Of Royal

Najbolji reggae album: Julian Marley, Antaeus

Najbolji dance/electronica album: Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022), Fred Again

Najbolja R&B izvedba: ICU, Coco Jones

Osoba godine: Jon Bon Jovi

Album urbane glazbe: Mañana Será Bonito, Karol G

Najbolji latino pop album: X Mí (Vol. 1), Gaby Moreno

Najbolji latino rock, urban ili alternativni album: De Todas las Flores, Natalia Lafourcade