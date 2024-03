Tko je dobio Oscare noćas!

Oppenheimer osvojio je najviše, ukupno sedam Oscara - među kojima su oni za najbolji film, režiju te glavnu i sporednu mušku ulogu, a slijedi film Yorgosa Lanthimosa "Uboga stvorenja" s četiri nagrade.

Oppenheimer je Oscara dobio za najbolji film, režiju, glavnu i sporednu mušku ulogu, originalnu glazbu, fotografiju i montažu, a Uboga stvorenja za glavnu žensku ulogu, scenografiju, šminku i frizuru te kostimografiju. Najbolji međunarodni film je Zona interesa koji je nagrađen i u kategoriji zvuka.

U nastavku pogledajte popis svih nagrađenih:

Najbolji film

Oppenheimer

Glavna muška uloga

Cillian Murphy, Oppenheimer

Glavna ženska uloga

Emma Stone, Uboga stvorenja

Režija

Christopher Nolan, Oppenheimer

Sporedna muška uloga

Robert Downey Jr., Oppenheimer

Sporedna ženska uloga

Da'Vine Joy Randolph, The Holdovers

Adaptirani scenarij

Cord Jefferson, Američka fikcija

Originalni scenarij

Justine Triet i Arthur Harari, Anatomija pada

Dugometražni animirani film

Dječak i čaplja

Kratkometražni animirani film

War Is Over! Inspired by the Music of John & Yoko

Međunarodni film

Zona interesa

Dugometražni dokumentarni film

20 dana u Mariupolju

Kratkometražni dokumentarni film

The Last Repair Shop

Originalna glazba

Ludvig Göransson, Oppenheimer

Originalna pjesma

Billie Eilish i Finneas O'Connell What Was I Made For? iz filma Barbie

Zvuk

Zona interesa

Scenografija

Uboga stvorenja

Kratkometražni igrani film

The Wonderful Story of Henry Sugar

Fotografija

Hoyte van Hoytema, Oppenheimer

Šminka i frizura

Uboga stvorenja

Kostimografija

Uboga stvorenja

Vizualni efekti

Godzila: Minus jedan

Montaža

Oppenheimer