Ranking filmova za Oscare prema našoj urednici

Svake godine se nestrpljivo čekaju Oscari, najviše naravno medijske kuće čiji su filmovi nominirani. Kroz godine smo ih čekali, objavljivali nekad i live tijekom noći, sada nam se to baš i ne da, ali evo, imamo prvi puta sve nominirane filmove koje je pregledala naša urednica i idemo vidjeti što ona misli o njima...

Kako sam se prvi put otkad nominiraju deset filmova za Oscara za najbolji film potrudila pogledati svih deset, evo mojih potpuno subjektivnih zabilješki i ocjena, možda nekome bude korisno.

Svi filmovi su stvarno dobri, no neki su bolji - nekima, naravno... ovo je subjektivan zapis naše urednice, pa vidite što vam kaže.

10,00 ALL OF US STRANGERS -- Jedini od filmova o kojem razmišljam još danima nakon gledanja, često. Savršen --- ALI NIJE NOMINIRAN!

9,50 ANATOMY OF A FALL --Uf, jako moćno, emotivno i slojevito - mračna i pametna verzija prežvakane teme "Zvjezda je rođena".

9,50 THE HOLDOVERS ---Divan film koji te totalno uvuče u početak sedamdesetih, nostalgično, ali duhovito i pametno. Ima sve što "Društvo mrtvih pjesnika" nema.

9,50 POOR THINGS -- Majko moja! Yorgos je lud k'o puška! Jedini razlog zašto nije čista desetka je zbog meni premučnih prvih dvadesetak minuta. Urnebes, za sve Oscare.

9,00 AMERICAN FICTION -- Odličan film, satira koja ismijava pretencioznost, političku korektnost, klišeiziranost i slične bedastoće trenutnog društva, no pritom se bavi i dubljim životnim temama na nepatetičan i autentičan način

8,50 PAST LIVES -- Jako dražesno i dirljivo, draguljčić.

8,50 KILLERS OF THE FLOWER MOON ---Sama činjenica da sam odsjedila tri sata i 40 minuta u kinu govori da je film jako dobar. Naravno, bilo bi bolje da je mini-serija.

8,00 BARBIE -- Kome je Barbika išla na živce u djetinjstvu, možda se neće uspjeti udubiti u ovu briljantnu satiru modernog društva, ja ipak jesam.

8,00 OPPENHEIMER -- Nije moj najdraži Nolan, ali it's ok. Ne udara u želudac koliko sam očekivala.

8,00 ASTEROID CITY -- Jednostavno toliko volim Wesa Andersona da mi je svaki njegov film bombončić. I ovaj je. Izašao je kad i Barbenheimer, a od njih mi je bio dojmljiviji. Pogotovo ET. TAKOĐER NIJE NOMINIRAN!

7,00 MAESTRO -- Bradly Cooper se baš jako potrudio, film je zanimljiv, i to je sve.

7,00 THE ZONE OF INTEREST -- Dobar film o užasima Auschwitza, nek' ga gledaju klinici, mi stariji smo to već vidjeli milijun puta.