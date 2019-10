Tjedan suvremenog korejskog filma u Kinoteci

Od 22. do 25. listopada, u suradnji s Veleposlanstvom Republike Koreje u Hrvatskoj, obilježava se Tjedan suvremenog korejskog filma. U izboru od ukupno pet filmskih naslova aktualnije produkcije koje ovaj tjedan gledamo u kinu Kinoteka, nalazi se i korejski blockbuster Tunel provjerenog redatelja Kim Seong-huna (How the Lack of Love Affects Two Men, A Hard Day, Kingdom), povjesna drama Čitač lica u režiji cijenjenog Han Jae-rima (Rules of Dating, The Show Must Go On) te sjajan krimić Majka s redateljskim potpisom slavnog Bong Joon-hoa (Memories of Murder, The Host, Snowpiercer, Okja, Parasite).

Tjedan suvremenog korejskog filma otvara se u utorak 22. listopada projekcijom akcijske drame Tunel (2016., red. Kim Seong-hun). Dok se Jung-soo bori za svoj život u tunelu koji se urušio, njegova nesreća postaje državni problem, a vlada obećava punu podršku za njegovo spašavanje. No operacija spašavanja se odgađa, a izgledi za preživljavanje svakim danom sve više se umanjuju. Njegovu obitelj čekaju teške odluke, dok nitko ne zna je li Jung-soo živ ili ne. Ulaz na projekciju je slobodan, uz prethodno preuzimanje ulaznice na blagajni kina, a film se prikazuje s hrvatskim i engleskim titlovima.

Radnja povjesne drame Čitač lica (2013., red. Han Jae-rim), koju gledamo u srijedu, 23. listopada, prati Nae-kyeonga, najboljeg stručnjaka za „čitanje" ljudi na temelju njihovih lica. Nae-kyong otkriva da princ Su-yang planira svom nećaku preoteti prijestolje i odlučuje promijeniti sudbinu zemlje mijenjajući ono što je zapisano na Su-yangovom licu.

Naš svijet (2016., red. Yoon Ga-eun), premijerno prikazan na Berlinaleu u sklopu paralelnog programa Generation, priča je o dvije djevojčice koje se zbližavaju i sprijateljuju tijekom školskih praznika, no povratkom u školu njihove klasne razlike postaju sve vidljivije... Film je na rasporedu u četvrtak, 24. listopada.

U romantičnoj drami Ljepota dolazi iznutra (2015., red. Baek Jong-Yeao), u petak, 25. listopada, upoznajemo Woo-jina koji se svakog jutra budi u drugom tijelu i s drugim licem. Woo-jin se već navikao na svoju nadnaravnu „situaciju", no stvari postaju kompliciranije kad se zaljubi.

U subotu, 26. listopada ne propustite pogledati jedan od najboljih ostvarenja suvremene korejske kinematografije, višestruko nagrađivanu napetu kriminalističku dramu Majka (2009., red. Bong Joon-ho) o samohranoj majci koja se bori dokazati nevinost svog sina, optuženog za ubojstvo.

Filmovi iz programa Tjedan suvremenog korejskog filma prikazuju se od 20 sati, a cijena ulaznice iznosi 15 kuna (osim za projekciju filma otvorenja za koju je ulaz slobodan). Ulaznice je moguće kupiti online na www.ulaznice.hr / www.kinokinoteka.hr ili na blagajni kina prije projekcije.