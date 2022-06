Tjedan prepun zbivanja u AKC Medika

9. Tjedni IZBJEGLICAma!, 6.-20.6., 19 h, besplatno sudjelovanje

Koordinacija za integraciju, neformalna mreža organizacija civilnog društva koje pružaju podršku izbjeglicama u integraciji, poziva vas na 9. Tjedne IZBJEGLICAma! koji će se održati

od 1. do 25. lipnja, povodom Svjetskog dana izbjeglica koji se obilježava u ponedjeljak 20.6.

Događanja u sklopu Tjedana održavat će se online te u Zagrebu, Osijeku, Splitu, Sisku, Karlovcu, Rijeci, Zadru i Puli, a očekujemo pridruživanje i nekih drugih gradova.

Tjedni IZBJEGLICAma! i ove godine uključuju aktivnosti poput

online panela i okruglih stolova uživo

projekcija filmova,

interaktivnih radionica te

zajedničkih druženja.

Koordinacija za integraciju zajedno s partnerskim organizacijama iz gradova diljem Hrvatske poziva sve građane i građanke da se uključe u aktivnosti koje potiču upoznavanje i bolje međusobno razumijevanje novih i starih članova našeg društva.

S dolaskom većeg broja ukrajinskih izbjeglica u zemlju Hrvatska je pokazala da može brzo reagirati na krizne situacije, te uspostaviti sveobuhvatne politike uključivanja ljudi u društvo vrlo brzo nakon njihovog dolaska.

Učinimo takve politike dostupnima za sve izbjeglice te iskoristimo ove Tjedne IZBJEGLICAma! za zajedničko upoznavanje s našim novim susjedima, no i kao priliku za zagovaranje jednakih prava i prilika za sve izbjeglice!

Program pronađite ovdje:

https://bit.ly/9TjedniIZBJEGLICAma

❗Program je podložan nadopunama i izmjenama

Attackova tvornica: Radionica street arta, 09.- 10.6, 17.-18.06., besplatno sudjelovanje uz prethodnu prijavu

ATTACKOVA TVORNICA: RADIONICA STREET ART-A

9, 10. I 17, 18. LIPANJ

DVORIŠTE MEDIKE

Zadnja prilika prije ljetnih praznika! Attackova tvornica za lipanj pripremila je radionicu street arta. Radionica će se održati u 4 termina - 9, 10. lipnja od 18:00-20:00 te 17. lipnja od 18:00 do 20:00 sata i 18.lipnja od 12:00 do 14:00.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, uz obaveznu prijavu na sljedećem linku:

https://bit.ly/3Q2XFCy, zaključno s 08. 06. u 19 sati.

Broj polaznika/ca je ograničen!

Radionica street arta namijenjena polaznicima/cama zainteresiranima za vizualne umjetnosti koje svrstavamo pod zajednički termin street arta. Radionica će kroz 4 termina polaznicima/cama dati osnovna teorijska, kreativna i praktična znanja iz tehnika izrade naljepnica (stickersa), „paste up"-ova (plakata), grafita (crtanje sa sprejem te crtanje skica) i šablona.

Kreativni dio radionice obuhvatiti će osmišljavanje motiva, dizajna i skica od strane samih polaznika/ca radionice.

Prilikom izrade naljepnica, fokus je na više različitih tehnika izrade kao što su manualne (direktno crtanje željenog motiva na samoljepljivi papir ili foliju), crtanje motiva i prebacivanje motiva u digitalni format, tisak (printanje) i izrezivanje.

Pri izradi „paste up"-ova polaznici/ce će ručno ocrtavati motive na papir male gramaže te uz pomoć ljepila za tapete lijepit motive na željenu podlogu.

U garffiti dijelu upoznati će se s različitim vrstama i stilovima grafita, tehnikama crtanja skica i prenošenja željene skice na zid. U praktičnom dijelu polaznici/ce će crtati vlastite motive na drvenim pločama pomoću sprejeva uz što će imati priliku isprobati kapice raznih debljina (fat cap, skinny cap).

Izrada šablona je jedan od popularnijih načina izrade motiva u street artu. Šablona se izrađuje tako da se željeni motiv prenese na podlogu (karton) kako bi se potom izrezali željeni oblici koji se naknadno uz pomoć boje u spreju prijenose na određenu podlogu (zid, papir, drvo, metal i sl).

Voditelj radionice: Mario Miličić

Attackova tvornica, program je Autonomnog kulturnog centra Attack, a financijski je podržana od Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu,međugradsku i međunarodnu suradnju i civilno društvo, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova.

DRONE/NOISE/JAZZ/AMBIENT MATINEJA: Ramon Moro + Petrolio, utorak 14.6., 18:00-20:00, ulaz: 30kn

Klub Attack! predstavlja:

DRONE/NOISE/AMBIENT MATINEJA: Ramon Moro & Petrolio

AKC ATTACK // 14.6.2022. // 18:00 // 30kn

Budući da se u Zagrebu 14.6. održavaju dva glazbeno srodna koncerta, Imperial Triumphant i Nero Di Marte u Močvari te Ramon Moro i Petrolio u našem klubu, odlučili smo se za organizaciju matineje kako bi svi željni eksperimentalnog zvuka mogli posjetiti oba koncerta. Plan nam je završiti u 20:00 ne bi li svi oni koji se odluče posjetiti Attack! na vrijeme stigli do Močvare.

U goste nam dolaze:

Ramon Moro

ramonmoro.com

Ramon Moro talijanski je trubač i kompozitor u svojoj je dvadesetak godina dugoj i žanrovski raznolikoj karijeri stvarao u poljima jazza, elektronike i improvizacije. Uz svoju solo karijeru, Ramon Moro čest je gost rock i metal izdanja, a zbog njegove sposobnosti improvizacije te senzibilnosti za interakciju s ostalim umjetničkim formama surađuje i u područjima suvremene umjetnosti i filma.

Petrolio

https://petroliodark.wixsite.com/petrolio

Nakon što je godinama bio aktivan na metal, jazz i industrial scenama, Enrico Corrato 2015. odlučuje se za formiranje Petrolia, njegovog solo projekta inspiriranog glazbom Goodflesha, Nadje, Authora & Punishera i dr. U svojoj je karijeri dijelio pozornicu s priznatim glazbenicima poput Mai Mai Mai, Of the Wand and the Moon, Adamennon i mnogim drugima. U suradnji s Angelom Teodorowsky , 2018. izdaje EP za cijenjenu kanadsku etiketu Low Noise Productions.

Pržilica vol.2: OUST, PAKT, NAILED IN, srijeda 15.6., 20:00 - 23:50, ulaz: 40kn

Klub Attack! predstavlja:

Pržilica vol.2: OUST, PAKT, NAILED IN

AKC ATTACK // 15.6.2022. // 20:00 // 40kn

U obilju inozemnih gostovanja, koja su se ovoga mjeseca nanizala u našem klubu, odlučili smo ubaciti još jedno da nas podsjeti na inherentnu političnost žanra.

Za vas prže:

OUST (Hardcore Punk, Amsterdam/Nijmegen/Rim)

https://oustpunx.bandcamp.com/

Kao što je vidljivo iz naslova, OUST nam u goste dolaze iz čak tri grada. Dok je udaljenost Amsterdama i Nijmegena prihvatljiva za funkcioniranje benda, na guranju benda s jednim članom u Rimu im skidamo kapu. Sjetite se samo svih izgovora koje ste čuli dok ste entuzijastično nagovarali drugove i drugarice da vam se pridruže u bendovskoj epizodi, a ovi bi vam uzvratili da ne stignu jer rade, studiraju, treniraju ili gledaju serije. A vi radite sve to i svaki put se iznova čudite novim izgovorima. E pa OUST prže i to za ozbiljno! Beskompromisni politični punk za doba u kojem se pitamo skrivaju li ljudi stavove ili ih nemaju.

PAKT (D-Beat, Koper/Ljubljana)

Čitajući dostupne lirikse na Bandcampu, ne možemo se oteti dojmu da PAKT glazbeno i tekstualno neodoljivo podsjeća na zlatno doba D-Beata/Crusta. I dok bi nas svi oni neoliberalne provenijencije, a takvih ima i među panksima, upozorili na klišej, mladenački bunt i ispraznosti takve kritike, mi im uzvraćamo činjenicom da nije radikalna pankčina ta koja je zapela u vječitom prezentu, već kapitalizam!

NAILED IN (Hardcore Punk, Zagreb)

Iako su već dobro znani i rado viđeni gosti regionalnih i europskih ćumeza, NAILED IN su osvježenje u moru bezličnih bendova koji svako toliko nađu novi trend i ne napuštaju svoju prostoriju bez garantiranih honorara koje spremno uzimaju, kako klubovima ukrašenim reklamama poznatih pivskih korporacija, tako i DIY kolektivima. Njihov sirov zvuk i beskrupulozan stav je sve ono što nas je privuklo u pank na prvom mjestu, stoga nema izgovora za ostankom doma. Gig je u srijedu, a partiji za vikend.

VOLTA w/ Slikback (KE), petak 17.6., 22:00 - 05:00, ulaz: pretprodaja 50 kn, na ulazu: 70 kn

AKC Attack, 17.06. Petak