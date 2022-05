Tigercub i Green Lung prije Clutcha u Zagrebu

Green Lung su se u kratko vrijeme prometnuli među britanske metal bendove koji zaslužuju najviše pažnje, kombinirajući hard rock, proto metal i dozu okultnosti u svom izričaju. Objavili su dva hvaljena albuma, "Woodland Rites" iz 2019. i prošlogodišnji "Black Harvest", koji su im osigurali veliku fan bazu. Lirički istražuju folklor, tradiciju i prirodu svoje zemlje, zazivajući divlji duh predkršćanske Britanije. Ugledni Guardian za njih kaže da je to heavy metal kakav treba biti, dok Metal Hammer kaže da bend donosi riffove koji će vas opčiniti i jezivu psihodeliju koju ćete poželjeti čuti.

Tigercub - "Beauty" (live)

Trojac iz Brightona, Tigercub, svojim su se novim albumom "As Blue As Indigo" prometnuli u prvoligaše rocka. Mediji hvale introspektivan album koji obrađuje različito poimanje boja, vrsne tekstove, aranžmane i produkciju. Potpisali su ugovor s legendarnom etiketom Loosegroove Records, koja je izdala debi album benda Queens of the Stone Age, a upravo s Tigercubom započinje novu eru i ponovo djeluje. Od samih početaka i EP-a "Evolve Or Die", kao i debi albuma "Abstract Figures In The Dark", Tigercub je izgradio temelje na nezaboravnim nastupima uživo i moćnom zvuku gitara.

Clutch - „X-Ray Visions"

Clutch dolazi u sklopu velike europske turneje koja ih kroz studeni i prosinac vodi po UK-u, Njemačkoj, Italiji, Francuskoj ili Austriji. Njihov premijerni dolazak u Hrvatsku u ljeto 2016. planiran u klubu Močvara rasprodan je u svega 4 dana, nakon čega je preseljen u Tvornicu kulture za koju su se sve ulaznice prodale mjesec dana uoči održavanja. Nakon koncerta band je više puta istaknuo da im je zagrebački nastup bio jedan od najdražih u posljednjih nekoliko godina te je Zagreb bio uključen kao jedini datum u regiji i na sljedećoj turneji. I te 2018. su rasprodali Tvornicu tri tjedna unaprijed, a 25 studenog vratit će joj se u sklopu velike europske turneje.

Clutch - „Fortunate Son"

Clutch su 1991. u Germantownu (Maryland) osnovali Neil Fallon (vokal), Tim Sult (gitara), Dan Maines (bas) i Jean-Paul Gaster (bubnjevi). Do danas su objavili 12 studijskih albuma, surađivali s nizom velikih imena, i postali vjerojatno najpoznatije ime žanra groove rock, kao jedan od podžanrova stoner rock pokreta. Ozbiljniji proboj bend je doživio petim izdanjem, "Pure Rock Fury" iz 2001., a zahvaljujući singlovima "Careful With That Mic", "Immortal" i "Open Up The Border" ulovili su zapažen airplay na američkim rock radio stanicama. Globalnu afirmaciju doživjeli su albumima "Blast Tyrant", "Robot Hive/Exodus" i "From Beale Street To Oblivion". Hrvatsku su prvi put posjetili 2016. u sklopu turneje na kojoj su promovirali "Psychic Warfare", kao i dvije godine kasnije kada su objavili jedan od njihovih najboljih albuma karijere - "Book Of Bad Decisions". Uz nove koncerate Clutch su najavili i novu glazbu u 2022., a vani je novi singl "Red Alert".

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 200 kn, a na dan koncerta 230 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Ulici Hrvatske bratske zajednice 4), Aquarius CD Shop (Varšavska 13), Dallas Music Shop Rijeka (Splitska 2a), sva prodajna mjestima i web site Eventima, kao i sva prodajna mjesta i site Entria.