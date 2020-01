The Slow Readers Club u Tvornici kulture 29. travnja

Izvrsna mančesterska četvorka The Slow Readers Club vraća se u Tvornicu kulture u srijedu, 29. travnja. Godinu dana nakon premijernog pojavljivanja pred zagrebačkom publikom, nakon kojeg su mediji predvidjeli siguran povratak, benda se vraća se u Zagreb predstaviti novi album "The Joy Of The Return" koji je najavljen za 20. ožujka.

Energija bubnjeva i zarazne gitarske dionice isprepliću se s glasnim himnama i melodičnim refrenima, koje tjeraju na ples, a sve se to vidi na, primjerice, najavnom singlu "All I Hear", koji govori o nemogućnosti utjecanja na promjenu. Bend kroz cijeli album istražuje razne sonične pravce, uz primjetan utjecaj dark power-popa s prijašnjih izdanja, a to se može čuti i kroz strastvenu "All The Idols" ili "Jericho" nabijenu indie gitarama. "Mislim da je ovo svakako jedan od najzanimljivijih i najispunjenijih albuma. Tekstovi govore o ljubavi, otuđenju, usponu desničarskih populista i komentiraju propagandu koju pokreću algoritmi, a kao uvijek pokušavam predstaviti te tekstove s energičnom melodijom", pojašnjava pjevač Aaron Starkie.

Svjetski mediji ih nazivaju jednim od najuzbudljivijih bendova iz Manchestera i budućim velikanima, a u Tvornici ćete moći čuti kako zvuči njihov rock.

The Slow Readers Club su 2019. završili velikom europskom turnejom po klubovima svih većih europskih država, koja je pratila hvaljeni treći album "Build A Tower", dok je većina britanskih nastupa bila rasprodana odmah po objavi. I ova godina u znaku je turiranja, a od ožujka do svibnja otisnut će se na veliku europsku turneju koja ih vodi kroz UK i Nizozemsku, Švedsku, Dansku, Njemačku, Češku, Budimpeštu, Švicarsku, Italiju, a na jedini nastup u regiji svratit će u Zagreb i Tvornicu.

Ulaznice su u prodaji po cijeni od 60 kn. Na dan koncerta za ulaz će trebati izdvojiti 80 kn. Službena prodajna mjesta su Dirty Old Shop (Tratinska 18), Rockmark (Berislavićeva 13) i Aquarius CD Shop (Varšavska 13), sva prodajna mjesta Eventima i online na www.eventim.hr.