The Impact of Us 2 u Zagrebu

U listopadu 2024., Zagreb će biti domaćin izvanrednog projekta pod nazivom "The Impact of Us 2", Erasmus+ KA1 razmjene mladih. Ova inicijativa, financirana od strane Europske unije, okuplja 66 sudionika iz Bugarske, Rumunjske i Hrvatske za inspirativan tjedan od 23. do 30. listopada 2024. godine.

Projekt je financiran od strane Europske unije, a koordinira ga Taekwondo klub Maksimir iz Zagreba, s partnerima Asociación Babilon Travel iz Rumunjske i ArTeam iz Bugarske. Zajedno, ove organizacije nastoje riješiti neke od najhitnijih problema s kojima se suočavaju mladi s invaliditetom i manje mogućnosti u svakodnevnom životu.



Projekt nastao iz stvarnih izazova

Ono što "The Impact of Us 2" čini jedinstvenim jest to što su ga osmislili mladi s invaliditetom i manje mogućnosti, koji su sami identificirali izazove s kojima se suočavaju. Od mentalnih i fizičkih barijera do socijalnih i okolišnih prepreka, projekt se bavi širokim spektrom problema. Sudionici su prepoznali da nedostatak dostupnih fizičkih aktivnosti, nedovoljna profesionalna podrška u školama i manjak inkluzivnih prostora često uzrokuju osjećaj izoliranosti.

Emocionalni i psihološki učinci sporta i fizičkih aktivnosti na ove mlade osobe su duboki. Uključivanje u takve aktivnosti ne samo da doprinosi njihovoj fizičkoj dobrobiti, već potiče osobni rast, gradi samopouzdanje i stvara osjećaj zajedništva. Potreba da se sport učini dostupnijim i inkluzivnijim ključni je dio ovog projekta.

Ciljevi i zadaci projekta

"The Impact of Us 2" ima za cilj ne samo podizanje svijesti, već i stvaranje trajnih promjena u načinu na koji se mladi s invaliditetom ili manje mogućnosti bave fizičkom aktivnošću. Neki od ključnih ciljeva uključuju:

- Povećanje znanja o tome kako i gdje vježbati te kako prilagoditi fizičke aktivnosti za različite sposobnosti.

- Promicanje socijalne inkluzije razvijanjem socijalnih vještina sudionika i stvaranjem potpornog okruženja.

- Izgradnja samopouzdanja i samopoštovanja kroz aktivno sudjelovanje u sportskim i rekreacijskim aktivnostima.

- Poticanje motivacije za ostanak fizički aktivnim, čak i suočeni s izazovima.

- Razvijanje interkulturalnih vještina povezivanjem sudionika iz različitih zemalja i stvaranjem osjećaja pripadnosti širem europskom društvu.

- Promocija Erasmus+ programa i Youthpass certifikata, koji priznaje stečene ishode učenja tijekom razmjene.

- Suradnja za prevladavanje prepreka

Jedna od glavnih snaga ovog projekta je suradnja između tri partnerske organizacije iz Hrvatske, Rumunjske i Bugarske. Svaka od njih donosi jedinstvenu perspektivu, stvarajući cjelovitiji pristup rješavanju izazova s kojima se suočavaju mladi s invaliditetom.

Projekt se ne odnosi samo na fizičku aktivnost - radi se i o izgradnji veza, rušenju stereotipa i osnaživanju mladih da preuzmu kontrolu nad svojim životima. Kroz stvaranje inkluzivnog okruženja, "The Impact of Us 2" osigurava da se svaki sudionik osjeća vrijednim i sposobnim postići svoj potencijal, kako fizički, tako i društveno.



Nastavak uspjeha: Temelji na "The Impact of Us" 2022

"The Impact of Us 2" je direktan nastavak vrlo uspješnog projekta "The Impact of Us" koji se održao 2022. godine. Prva edicija postigla je izvanredne rezultate kroz uključivanje mladih s invaliditetom i manje mogućnosti, osnažujući ih putem sporta i socijalne inkluzije. Sudionici iz 2022. godine izvijestili su o značajnim poboljšanjima u samopouzdanju, socijalnim vještinama i motivaciji za fizičku aktivnost. Uspjeh te inicijative nadahnuo je stvaranje ovog drugog izdanja, koje se temelji na istim principima, uz širenje dosega i utjecaja.

Projekt iz 2022. također je ojačao partnerstva između organizacija iz Hrvatske, Rumunjske i Bugarske, što je dovelo do još veće suradnje u ovom novom izdanju. Iskustva i rezultati iz "The Impact of Us" oblikovali su ciljeve i aktivnosti "The Impact of Us 2", osiguravajući još bolju podršku i prilike za sudionike 2024. godine.



Pogled unaprijed

Kako se "The Impact of Us 2" priprema za početak, stoji kao dokaz moći inicijativa koje vode mladi i važnosti rješavanja stvarnih izazova kroz kreativna rješenja. Osnažujući mlade da aktivno oblikuju vlastitu budućnost, ovaj projekt utjelovljuje duh Erasmus+ programa i kontinuiranu predanost inkluziji i raznolikosti.

Za više informacija i praćenje projekta popratite web stranicu Taekwondo kluba Maksimir na https://www.taekwondo-maksimir.hr/