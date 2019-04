The Ills i Run Sofa nova imena Europavox stagea na INmusic festivalu #14

Slovački The Ills i belgijski Run Sofa najnovija su pojačanja Europavox projekta na ovogodišnjem INmusic festivalu!

The Ills su nastali 2008. godine u Bratislavi, a unatoč činjenici što ih opisuju kao post rock instrumentalni bend, radi se o skupini glazbenika koja koketira s brojnim žanrovima u svojim pjesmama. Najviše do izražaja dolaze na koncertima gdje je u prvom planu njihova besprijekorna glazba, koja u doticaju s publikom prelazi u sjajnu atmosferu. Nastupali su diljem Europe, a tijekom karijere su objavili pet hvaljenih studijskih albuma, od kojih je posljednji "Disco Volante / Mt. Average" objavljen u veljači ove godine.

Osovinu belgijske četvorke iz industrijskog grada Charleroia čine rođaci Antoine Romeo i Julien Tassin, u pratnji bubnjara i basiste. Run Sofa nije lako glazbeno kategorizirati - utjecaj formalnog glazbenog obrazovanja i jazza pomiješan sa elementima hip-hopa i industrial rocka, rezultira u neobičnoj mješavini utjecaja koju kritčari opisuju kao Zappa-style hip-hop. Nakon uspješnog EPa ''Shenanigans'', u 2018. izdali su album prvijenac ''Say''. Talentirana četvorka iza sebe ima turneju po Velikoj Britaniji i nastupe na brojnim francuskim i belgijskim festivalima te titulu jednog novih belgijskih glazbenih nada.

The Ills i Run Sofa na INmusic #14 dolaze u sklopu Europavox projekta. Europavox projekt predvođen Europavox Festivalom sufinanciran je od strane Europske komisije kao važan program za poticanje međueuropske suradnje i doprinos suvremenoj kulturi i glazbi. Europavox okuplja partnere iz sedam europskih država i najvažnije glazbene promotore i festivale u svakoj od partnerskih zemalja sa ciljem poticanja razmjene suvremenih autorskih izvođača iz svih dijelova Europe, razvijanju inovativnih pristupa na području europske glazbene industrije te zajedničkom javnom zagovaranju bogatstva i raznolikosti interkulturalne europske baštine.

The Ills i Run Sofa se na INmusic festivalu #14 pridružuju impresivnom line-upu koji uključuje The Cure, Foals, Suede, Garbage, The Hives, Johnny Marr, LP, Kurt Vile & The Violators, Frank Turner & The Sleeping Souls, Sofi Tukker, Santigold, Peter Bjorn and John, Skindred, Zeal & Ardor, Fontaines D.C., Black Honey, Gato Preto, Siddhartu, Mangroove te Edi East Trance Bluesu uz još mnoga glazbena imena i iznenađenja.

INmusic festival #14 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 24. do 26. lipnja 2019. godine uz podršku OTP banke Hrvatska koja i u 2019. godini omogućuje beskontaktno plaćanje na festivalu.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 14. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 549 kn (+ troškovi transakcije), dok trodnevne festivalske ulaznice još uvijek možete nabaviti u ograničenom broju u preko 140 poslovnica OTP banke Hrvatska i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #14 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.