The Game Awards 2020.

Ove godine ceremonija je emitirana uživo iz Los Angelesa, Londona i Tokija s tri lokacije u studiju, bez publike. Na temelju kreativnosti, inovacija i uspjeha, igra godine je "The Last of Us Part II".

Osvojila je još nekoliko velikih nagrada, uključujući najbolju režiju, naraciju, audio dizajn i izvedbu Laure Bailey. Drugo mjesto pripalo je Granblue Fantasy: Versus igri. Slijede Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition, One Punch Man: Hero Nobody Knows i Under Night In-Birth EXE: Late [CL-R ].

Najbolje obiteljske igre su Animal Crossing: New Horizons, Crash Bandicoot 4: It's Time, Fall Guys: Ultimate Knockout, Mario Kart Live: Home Circuit, Minecraft Dungeons i Paper Mario: The Origami King.

Kao najbolje strateške i simulacijske igre proglašene su Crusader Kings III, Desperados III, Gears Tactics, Microsoft Flight Simulator i XCOM: Chimera Squad.

Titule najboljih sportskih ili trkačkih videoigara pripale su DIRT 5, F1 2020, FIFA 21, NBA 2K21 i Pro Skateru ,Tonyja Hawka 1 + 2.

U svijetu mobilnih igara nagrađeni su naslovi Among Us, Call of Duty Mobile,Genshin Impact,Legends of Runeterra i Pokémon Cafe Mix.