The Black Room sviraju kao support bendu The Jesus and Mary Chain

Bend The Black Room svoju je priču započeo 2014. godine u Rijeci. Njihov glazbeni stil odiše tamnijim prizvukom rocka i atmosferom glazbe 80-ih godina. Svoj su debitantski album „In This Town Lies a City" objavili 2016. godine, a po svom je izlasku dobio iznimno pozitivne kritike. Osim toga, zahvaljujući sjajnim singlovima kao što su „Closer" i „After Hours" brzo je došao do fanova i osvojio njihova srca. Nakon početnih uspjeha i mračnijeg zvuka, The Black Room počeli su eksperimentirati sa zvukovima i žanrovima kao što su synth-pop i trip-hop. Novi ih je zvuk potaknuo i na nove metode snimanja i stvaranja pjesama, a kreativna je evolucija rezultirala drugim studijskim albumom „Motel Monaco". Drugo je izdanje donijelo zreliji zvuk, ali i vrhunsku audio produkciju koja dodatno naglašava njihov prepoznatljivi stil.

The Black Room - „Motel Monaco"

Ivan Katalenić, Leo Ventin i Ivan Ritoša treće su dugosvirajuće izdanje The Black Rooma, „Future Memories" najavili aktualnim singlovima „The Sun & The Moon", „Pleasureland" i „Future Memories". Pjesme su objavljene za Dallas Records, a važan aspekt u prezentaciji benda predstavlja i njihova iznimno njegovana vizualna estetika. ". Bend svakim novim izdanjem raste i razvija se, nastavlja eksperimentirati, rušiti barijere te oduševljavati kritiku i publiku, a sada će se pridružiti u proslavi 40 godina postojanja benda The Jesus and Mary Chain.

The Black Room - „Pleasureland"

Omiljeni mračnjaci The Jesus and Mary Chain u sljedeću će srijedu, 28. kolovoza 2024. godine po prvi put nastupiti u Hrvatskoj, i to u zagrebačkoj Tvornici kulture u sklopu velike turneje pod nazivom „40 years". Osim što će publici predstaviti i novo izdanje „Glasgow Eyes", prisutne će provesti svojom značajnom diskografijom. Škotskim će se šarmerima kao support na pozornici Velikog pogona pridružiti riječki bend The Black Room.

U prodaji je još samo manje od 20% kapaciteta, a ulaznice po regular cijeni od 36 eura dostupne su u Tvornici kulture, na svim prodajnim mjestima Entrija ili online na Entrio.hr. Ako ih ostane, na dan koncerta cijena regular ulaznice iznosit će 40 eura. Ulaznice za VIP galeriju su rasprodane.

Ako se koncert rasproda, neće se seliti u veći prostor.