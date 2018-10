Tehnologija jamči uspješan biznis na tržištu nekretnina

Tehnologija nam danas u New Yorku jamči uspješan biznis. Nadohvat ruke su nam specijalizirane aplikacije koje ne samo da omogućavaju pregled nekretnina, od njihovog izgleda do detalja kao što je radno vrijeme vratara, već nam daju uvid što naši klijenti gledaju. Primjerice, jesu li dulje na webu proučavali raspored spavaćih soba ili kakav je pogled s terase s bazenom, pa mi možemo kvalitetnije pristupiti tom kupcu jer znamo što ga zapravo zanima i koji je njegov stil života - istaknuo je B. Meier glavno obilježje današnjeg trgovanja nekretninama na naprednim tržištima. Komentirajući brojne razlike između hrvatskog i američkog tržišta te odgovarajući na pitanja iznimno zainteresirane publike, naglasio je da uspijevaju samo oni koji se odluče biti drugačiji, pa makar to bilo ulaganje u profesionalno fotografiranje nekretnine ili ciljano uređenje prije prodaje kako bi odisale atmosferom koja se želi postići, pa makar to bilo i virtualno (kompjutorskom simulacijom).